Сюрпризи проєкту держбюджету: на МВС видатки зменшили, а от Мінветеранів виділили у п’ять разів більше
Вперше в історії Міністерству внутрішніх справ не збільшили видатки
Згідно з проєктом Держбюджету, найбільше у 2022 році зросли видатки на Міністерство ветеранів. Так, фінансування відомства збільшилося аж на 508%. Про «сюрпризи» бюджету-2022 розповів нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі «Железный нардеп».
Він зауважив, що цього року «зашкварів» немає.
Кому найбільше збільшили виплати
- Фінансування Міністерства ветеранів збільшили на 508%, що становить 5 мільярдів гривень. Це пов'язано з новою субвенцією для ветеранів.
- Державному фонду регіонального розвитку – на 149%, що становить 6,7 мільярда гривень.
- Міністерству регіонів – на 133%, тобто 9,8 мільярда гривень. Лише на Апарат піде 2 мільярди і на Фонд енергоефективності – 2,5 мільярда.
- Міністерству цифрової трансформації – на 66,5%, тобто 1,2 мільярда гривень.
- Вищому антикорупційному суду – на 31,6%, тобто 135 мільйонів гривень.
- Міністерству економіки – 29,7%, тобто 2,8 мільярда гривень.
На кому найбільше зекономили
- Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зменшили видатки на 41,5%, що становить 742 мільйони гривень.
- Міністерству інфраструктури – на 31,5%, тобто 2,5 мільярда гривень.
- Міністерству культури та інформаційної політики – на 21,7%, тобто 2,9 мільярда гривень.
- Державному управлінню справами – на 11,8%, що становить 379 мільйонів гривень. Так, з Офісу Президента "спишуть" 200 мільйонів.
- Апарату Верховної Ради – на 7,6%, тобто 215 мільйонів гривень.
Силові структури
Вперше в історії Міністерству внутрішніх справ не збільшили, а зменшили видатки. Железняк навіть назвав це «шок-контентом». Так, виплати відомству скоротили на 0,1%, що становить 69 мільйонів гривень.
Іншим силовим структурам виплати збільшили:
- Офісу генпрокурора – на 17,5% (2 мільярди гривень);
- Бюро економічної безпеки – на 5,9% (34,5 мільйона гривень);
- Службі безпеки України – на 7% (1 мільярд гривень).
15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.
Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.