Сюрпризи проєкту держбюджету: на МВС видатки зменшили, а от Мінветеранів виділили у п’ять разів більше

Вперше в історії Міністерству внутрішніх справ не збільшили видатки

Згідно з проєктом Держбюджету, найбільше у 2022 році зросли видатки на Міністерство ветеранів. Так, фінансування відомства збільшилося аж на 508%. Про «сюрпризи» бюджету-2022 розповів нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі «Железный нардеп».

Він зауважив, що цього року «зашкварів» немає.

Кому найбільше збільшили виплати

Фінансування Міністерства ветеранів збільшили на 508%, що становить 5 мільярдів гривень. Це пов'язано з новою субвенцією для ветеранів.

Державному фонду регіонального розвитку – на 149%, що становить 6,7 мільярда гривень.

Міністерству регіонів – на 133%, тобто 9,8 мільярда гривень. Лише на Апарат піде 2 мільярди і на Фонд енергоефективності – 2,5 мільярда.

Міністерству цифрової трансформації – на 66,5%, тобто 1,2 мільярда гривень.

Вищому антикорупційному суду – на 31,6%, тобто 135 мільйонів гривень.

Міністерству економіки – 29,7%, тобто 2,8 мільярда гривень.

На кому найбільше зекономили

Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій зменшили видатки на 41,5%, що становить 742 мільйони гривень.

Міністерству інфраструктури – на 31,5%, тобто 2,5 мільярда гривень.

Міністерству культури та інформаційної політики – на 21,7%, тобто 2,9 мільярда гривень.

Державному управлінню справами – на 11,8%, що становить 379 мільйонів гривень. Так, з Офісу Президента "спишуть" 200 мільйонів.

Апарату Верховної Ради – на 7,6%, тобто 215 мільйонів гривень.

Силові структури

Вперше в історії Міністерству внутрішніх справ не збільшили, а зменшили видатки. Железняк навіть назвав це «шок-контентом». Так, виплати відомству скоротили на 0,1%, що становить 69 мільйонів гривень.

Іншим силовим структурам виплати збільшили:

Офісу генпрокурора – на 17,5% (2 мільярди гривень);

Бюро економічної безпеки – на 5,9% (34,5 мільйона гривень);

Службі безпеки України – на 7% (1 мільярд гривень).

15 вересня Кабінет Міністрів схвалив проєкт Держбюджету-2022. Згідно з ним, мінімальна зарплата має зрости до 6 700 гривень, а в медиків – до 20 000 гривень. Водночас середня заробітна плата в українців становитиме 15 258 гривень, а в медиків – 22 500 гривень.

Нагадаємо, видатки на фінансування субсидій на житлово-комунальні послуги в проєкті держбюджету-2022 передбачено на рівні 34 млрд грн.

Читайте також: