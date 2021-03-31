Українцям готують нові тарифи на електроенергію: коли і як зростуть ціни

Уряд досі не розробив кінцевого варіанту тарифоутворення

З 1 травня в Україні може зрости тариф на електроенергію. На регуляції ситуації з ринком електроенергії наполягають також і в Міжнародному валютному фонді.

Остаточний варіант перегляду ціни досі не розробили, розповіли «Обозревателю» джерела в уряді. В різний час у Кабміні пропонували кілька сценаріїв, усі вони зводилися до того, що підвищувати будуть ціни для тих, хто витрачає багато струму.

«У разі споживання, припустімо, більш як 300 або 500 кВт*год на місяць тариф може бути економічно обґрунтованим. Цей варіант дозволить тим українцям, які живуть у великих будинках і квартирах, використовуючи велику кількість техніки, платити реальну вартість електроенергії», – розповів співрозмовник видання.

При цьому також виростуть платіжки і для тих, хто опалює будинки або квартири електроенергією. Такі українці можуть відчути на собі подорожчання вже восени, з початком нового опалювального сезону. Вартість кожного кВт*год може бути більшою за 2,5 грн.

Зазначимо, в Україні довелося підвищити тарифи на електроенергію для населення через уже взяті владою зобов'язання щодо розвитку проєктів у зеленій енергетиці. Грошей на це не вистачало, тому тариф для «зелених» знизили, але для кінцевого споживача його довелося збільшити, розповів народний депутат від «Слуги народу» Олексій Устенко.

Раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів може на певний час продовжити покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів на енергоринку (ПСО), термін дії якого завершується 31 березня. Тобто тарифи на електроенергію для населення не зміняться ще якийсь час.

Згодом стало відомо, що тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн за кВт/год зафіксовано на один місяць – до 1 травня 2021 року.

Постанова Кабінету міністрів про скасування пільгового тарифу перші 100 кВт на рівні 90 копійок за 1 кВт набрала чинності з 1 січня.

Крім того, для споживачів з електроопаленням скасована норма, за якою в період з 1 жовтня по 30 квітня при споживанні до 3000 кВт електроенергії на місяць вони платили за тарифом 90 коп./кВт, а за об'єм понад 3000 кВт - 1,68 грн/кВт.

Кабінет міністрів України 1 лютого встановив порядок надання компенсації деяким категоріям споживачів електричної енергії. Компенсація у розмірі 1,4 млрд гривень надходитиме на рахунки постачальників електроенергії. Здебільшого це домогосподарства з електроопаленням.

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