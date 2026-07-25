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На Закарпатті чоловіка з інвалідністю утримували в ТЦК попри право на відстрочку

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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На Закарпатті чоловіка з інвалідністю утримували в ТЦК попри право на відстрочку
Лубінець відреагував на скаргу про незаконне утримання чоловіка в ТЦК
фото: Дмитро Лубінець

Після втручання омбудсмана чоловіка звільнили, а матеріали скерували до ДБР, прокуратури та військового командування для перевірки

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про можливе порушення прав жителя Закарпатської області під час мобілізаційних заходів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис омбудсмана.

За його словами, чоловіка з інвалідністю утримували в одному з територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, попри документи, які підтверджували його право на відстрочку.

Лубінець розповів, що до нього звернулися щодо жителя Закарпаття 1970 року народження. Заявник стверджував, що працівники поліції доставили чоловіка з інвалідністю до одного з підрозділів Закарпатського ОТЦК та СП, де його продовжували утримувати, незважаючи на наявність документів, які підтверджували законне право на відстрочку.

Омбудсман також повідомив, що чоловік хворіє на туберкульоз, потребує постійного лікування та регулярного приймання ліків. Водночас, як зазначено у зверненні, під час перебування у ТЦК йому не забезпечили належної медичної допомоги та можливості своєчасно приймати необхідні препарати.

Після отримання звернення Лубінець доручив своєму представнику в Закарпатській області Андрію Крючкову невідкладно перевірити викладені факти. «Завдяки оперативному реагуванню чоловіка звільнили, а його законне право на відстрочку – поновили», – зазначив омбудсман.

Омбудсман наголосив, що мобілізація в умовах війни є необхідною, однак вона має відбуватися виключно в межах Конституції та законів України. За його словами, людина, яка має інвалідність і законне право на відстрочку, не повинна незаконно утримуватися або бути позбавленою своїх прав.

Нагадаємо, 23 липня Дмитро Лубінець повідомив про ще один резонансний випадок під час мобілізації. У Хмельницькій області 61-річного чоловіка нібито прикували наручниками до автомобіля, застосували до нього фізичну силу та газовий балончик. 

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Теги: Закарпаття ТЦК Лубінець

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