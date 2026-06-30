Підприємство на Закарпатті виготовило десяту лопать для вітротурбін: пояснюємо, чому це важливо (фото)

Понад 90% працівників виробництва – мешканці Перечина та прилеглих сіл

Підприємство «Френдлі Композит» виготовило десяту лопать для вітротурбін «Френдлі Вінд Технолоджі» – єдиного національного виробника вітрових енергоустановок мультимегаватного класу. Це важлива віха для першого в Україні серійного виробництва лопатей та важливий крок у розвитку українського машинобудування. Про це повідомили у ТОВ «Френдлі Вінд Технолоджі».

Виробництво лопатей у закарпатському Перечині стало першим в Україні серійним майданчиком із випуску одного з найскладніших компонентів сучасних вітрових турбін. Українське підприємство успішно освоїло технологію та поступово нарощує потужності, попри виклики воєнного часу.

Кожна лопать має довжину 74 метри, важить близько 25 тонн і є одним із найскладніших елементів сучасної вітрової турбіни. Загалом на підприємстві вже виготовлено три повні комплекти лопатей.

Від двох місяців до одного тижня

На старті проєкту виготовлення однієї лопаті займало до двох місяців. Наразі виробничий цикл скорочено майже до одного тижня, а наступна мета команди – вийти на темп у дві лопаті щотижня. Скоротити виробничий цикл вдалося завдяки сучасному обладнанню, оптимізації виробничих процесів та досвіду, який команда накопичувала з кожною новою лопаттю.

«Десяту, ювілейну лопать ми виготовляли всім колективом, тож вона вийшла дуже якісною. Перші лопаті давалися важко, насамперед через навчання. Ми все опановували й намагалися оптимізувати процес із кожною лопаттю, щоб працювати швидше та якісніше», – розповідає майстер зміни лопатевого цеху Антон Данильченко.

Понад 90% працівників виробництва – мешканці Перечина та прилеглих сіл, які опанували нову професію безпосередньо на підприємстві.

«В умовах повномасштабної війни ми створюємо нові робочі місця, розвиваємо сучасні виробничі компетенції та формуємо в Україні нову галузь промисловості», — наголошує директор ТОВ «Френдлі Композит» Олег Астахов.

«На професійній виставці у Парижі партнери з Німеччини та Польщі щиро пишалися, що Україні вдалося запустити серійне виробництво лопатей під час війни. Такі відгуки показують, що українська промисловість здатна реалізовувати проєкти світового рівня навіть у найскладніших умовах», – зазначив Олег Астахов.

Маркування «Зроблено в Україні»

У січні 2026 року уперше в Україні лопать для вітротурбіни отримала національне маркування «Зроблено в Україні». Подія відбулася під час візиту заступника керівника Офісу президента України Віктора Микити на ТОВ «Френдлі Вінд Технолоджі» та в межах державної програми підтримки вітчизняного виробництва.

«Наші українські лопаті з маркуванням «Зроблено в Україні» – символ того, що складні промислові рішення можуть і повинні народжуватися тут, на Закарпатті, в Україні. Коли лопать довжиною 74 метри виготовляється всередині країни, це гарантує більш прогнозовані строки постачання і кращу керованість проєктів. За цим кроком стоїть довіра акціонерів, щоденна робота колективу та спільна відповідальність держави й бізнесу за розвиток українського виробництва», – наголосив Владислав Єременко.