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Група СМК повідомила про інформатаку та спростувала звинувачення. Заява

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Група СМК повідомила про інформатаку та спростувала звинувачення. Заява
SMK Group – міжнародна виробничо-торговельна група компаній, що працює у сферах м'ясопереробки, ритейлу та дистрибуції
фото: smk-group.com.ua

У SMK Group заявили про спробу дестабілізувати роботу підприємств

Міжнародна виробничо-торговельна компанія SMK Group (Група СМК) заявила про масштабну інформаційну кампанію з дискредитації бізнесу. Відповідна заява оприлюднена після появи низки публікацій в анонімних Telegram-каналах та інтернет-ресурсах.

У компанії стверджують, що поширені останнім часом звинувачення є недостовірними та маніпулятивними. За словами представників Групи СМК, кампанію ведуть анонімні ресурси, які не мають статусу засобів масової інформації або втратили довіру через порушення журналістських стандартів і поширення неправдивої інформації.

«Звинувачення, що останній тиждень публікуються на адресу Групи СМК, є маніпулятивною та недостовірною інформацією. Мета замовників – дестабілізувати роботу підприємств і підірвати довіру до її засновника Дениса Парамонова, який веде активну благодійну роботу всі роки війни. Ми не будемо витрачати час і сили на цих провокаторів і псевдожурналістів, зі свого боку офіційно спростовуємо поширеними ними фейки», – зазначили в компанії, додавши, що підприємства продовжують працювати, сплачувати податки та реалізовувати благодійні ініціативи.

Крім того, у Групі СМК заявили, що їхні підприємства не були релоковані та продовжують діяльність на прифронтових територіях, залишаються соціально відповідальним бізнесом, підтримують своїх працівників і місцеві громади.

У SMK Group висловили сподівання, що українські медіа й надалі керуватимуться принципами об'єктивності та перевірки фактів, відокремлюючи достовірну інформацію від маніпуляцій.

SMK Group – міжнародна виробничо-торговельна група компаній, що працює у сферах м'ясопереробки, ритейлу та дистрибуції. До складу входять чотири виробничі підприємства в Україні та Польщі під брендами «Салтівський м'ясокомбінат», «Богодухівський м'ясокомбінат», «Київський м'ясокомбінат» і Saltowski.

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Теги: податки бізнес

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