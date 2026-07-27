Щедрий дарунок Британії: за якою секретною зброєю їде Зеленський до Лондона

Велика Британія поділиться патентом на технологію, що робить українські безпілотники непомітними на фронті

У понеділок, 27 липня, прем’єр-міністр Великої Британії оголосить про передачу Україні прав інтелектуальної власності на новітню систему радіоелектронної боротьби Stone Cloak. Як пише «Главком» , про це повідомляє видання The Independent з посиланням на офіційні джерела.

Офіційне оголошення відбудеться під час зустрічі очільника британського уряду з Президентом України Володимиром Зеленським на одній із британських військово-морських баз. Передача патентних прав та технологічних розробок дозволить Україні налагодити власне масштабне виробництво цих систем.

Коментуючи таке рішення, Енді Бернем заявив: «Велика Британія стоїть пліч-о-пліч з Україною, і наша підтримка залишається непохитною. Росія не повинна сумніватися в нашій рішучості, і ми не відступимо, поки не буде досягнуто тривалого й справедливого миру для України».

Також він наголосив: «Stone Cloak є найкращим прикладом британських інновацій, перевірених на передовій, і ця технологія матиме життєво важливе значення для захисту безпеки обох наших країн».

Особливості та призначення системи Stone Cloak

Stone Cloak є компактним модулем радіоелектронної боротьби, за габаритами порівнюваним із планшетом. Пристрій монтують безпосередньо на безпілотні літальні апарати.

Головне завдання технології – блокувати або значно ускладнювати виявлення українських дронів російськими засобами РЕБ і радіолокації, створюючи для БПЛА своєрідний «електронний плащ». Точні технічні parametri та детальні алгоритми роботи системи залишаються засекреченими.

У Лондоні зазначають, що після розгортання виробництва в Україні технологію Stone Cloak інтегрують і в нове покоління британського далекобійного озброєння. Зокрема, її планують використовувати в межах проєкту Brakestop – програми створення недорогої крилатої ракети з дальністю польоту щонайменше 600 кілометрів і бойовою частиною масою 200–300 кілограмів.

Зустріч Зеленського та Бернема відбудеться на британській військово-морській базі. Лідери також поспілкуються з понад 200 українськими військовослужбовцями, які протягом останніх трьох тижнів брали участь у навчаннях Sea Breeze у Великій Британії.

Нагадаємо, Велика Британія та Німеччина розпочали спільну розробку високоточної далекобійної ракети з дальністю ураження близько 2 тис. кілометрів, яка має стати одним із ключових елементів європейського стримування Росії. Проєкт реалізують у межах програми Deep Precision Strike, а завершити його планують до 2034 року. Нова ракета стане частиною ширшого оборонного партнерства Лондона й Берліна, що передбачає спільні розробки озброєння та військової техніки.