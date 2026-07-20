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Вперше за 10 років Канада ламає традицію: чим особливий новопризначений посол в Україні

Оксана Гапончук
glavcom.ua
Оксана Гапончук
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Вперше за 10 років Канада ламає традицію: чим особливий новопризначений посол в Україні
Сибіга та глава МЗС Канади обговорили підтримку України й безпекову співпрацю
фото: mfa.gov.ua

Дипломатичну місію в Києві вперше очолить представниця без українського коріння

Новим надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні стане дипломатка Тамара Мовгінні (Tamara Mawhinney). На цій посаді вона замінить Наталку Цмоць, каденція якої на чолі дипломатичного представництва в Києві добігла кінця. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційне оголошення уряду Канади.

«Тамара Мовгінні стане Надзвичайним і Повноважним Послом в Україні. Пані Мовгінні замінить Наталку Цмоць» , – йдеться у дописі уряду Канади на сайті. 

Рішення про затвердження Тамари Мовгінні на посаду очільниці канадської дипмісії в Україні оголосила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд.

Цікаво, що дане призначення завершує десятирічну традицію в канадсько-українських відносинах, згідно з якою інтереси Оттави в Києві представляли виключно дипломати з українським корінням. Так, починаючи з 2014 року, посаду посла Канади послідовно обіймали троє дипломатів українського походження: Роман Ващук, Лариса Ґаладза та Наталя Цмоць.

Новопризначена амбасадорка Тамара Мовгінні є досвідченою кадровою дипломаткою. Більшу частину своєї професійної діяльності вона присвятила питанням міжнародної безпеки, а також реалізації стратегічних інтересів Канади в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Канада призначила нового посла в Україні
Канада призначила нового посла в Україні
фото: скрин з відео

До отримання дипломатичного призначення в Україну Мовгінні очолювала посольство Канади в Південній Кореї. Крім того, вона тривалий час працювала на керівних посадах у Міністерстві міжнародних справ Канади (Global Affairs Canada), де спеціалізувалася на зовнішній політиці та розвитку двосторонніх дипломатичних відносин.

Наразі Мовгінні ще не робила публічних заяв щодо свого призначення або майбутньої роботи в Україні.

Нагадаємо, що тимчасовий виконувач обов'язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга подякував посолці Канади Наталці Цмоць із нагоди завершення її дипломатичної місії в Україні. Він заявив, що за час її каденції українсько-канадське партнерство отримало новий імпульс, а співпраця між державами зміцнилася завдяки історичним рішенням і домовленостям.

За словами Сибіги, цей період ознаменувався укладенням безпекової угоди між Україною та Канадою, а також посиленням військової, фінансової, гуманітарної та енергетичної підтримки Києва. Канада залишається одним із найближчих союзників України та відіграє важливу роль у її відбудові й просуванні всеохоплюючого та тривалого миру.

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Теги: дипломатія Канада посол посольство Андрій Сибіга

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