У справі закарпатських ґвалтівників раптовий поворот

Верховний суд врятував із колонії засуджених за сексуальне насилля. Кримінальна справа пішла на новий розгляд

Резонансна історія, яка трапилася в День Незалежності 2021 року у невеличкому селі Верхні Ворота на Закарпатті, одержала несподіване продовження. Троє молодих хлопців, обвинувачених у вчиненні сексуального насильства проти неповнолітньої, за допомогою адвокатів «збили» вирок, який вже набрав чинності. І тепер справа пішла по-новому колу.

Нагадаємо, 24 серпня 2021 року троє учнів 10 класу Верхньоворітської загальноосвітньої школи Михайло Траньович, Владислав і Ростислав Гафинці (двоє з них рідні брати, яким на той час було по 15 років) вчинили сексуальне насилля щодо 14-річної подруги. «Главкому» вдалося ознайомитися з текстом ухвали апеляційного суду, який наразі скасовано Верховним судом.

Згідно з дослідженими у суді доказами, неповнолітні хлопці змусили дівчину силою вдовольнити свої сексуальні фантазії. При цьому кривдники її всіляко принижували. Горе-тінейджери самі ж задокументували свій злочин, знявши на відео аморальні дії. Відеоролик сексуального характеру було розповсюджено в інтернеті.

На Закарпатті неповнолітні хлопці брутально обезчестили дівчину і отримали реальне покарання витяг із судового реєстру

Тепер про новий поворот у гучній справі. 6 квітня цього року Верховний суд скасував ухвалу Закарпатського апеляційного суду від 10 листопада 2025 року. Текст постанови суду, як уже зазначалося, за сімома замками.

Верховний суд скасував ухвалу Закарпатського апеляційного суду від 10 листопада 2025 року у справі закарпатських ґвалтівників. Однак сам текст постанови засекречено фото: Опендатабот

Варто зауважити: торік апеляційний суд залишив непорушним вирок Воловецького райсуду Закарпатської області, згідно з яким троє кривдників отримали по шість років позбавлення волі кожен за сексуальне насилля. Далі троє обвинувачених змінили статус на засуджених. Вони навіть встигли відбути частину терміну у Дрогобицькій виправній колонії №40 і Коломийській виправній колонії №41. Проте із колоній молодиків витягнув… Верховний суд.

«Передусім важливо уточнити, що Верховний суд скасував не вирок суду першої інстанції, а ухвалу Закарпатського апеляційного суду, якою цей вирок було залишено без змін, – пояснив представник потерпілої та адвокат Miller Law Firm Ілля Воробйов у коментарі «Главкому». – Це означає, що другий вирок (вердикт апеляції – «Главком») знову перебуває на стадії апеляційного перегляду та наразі не набрав законної сили. Водночас скасування ухвали апеляційного суду саме по собі не означає виправдання обвинувачених або встановлення помилковості висновків суду першої інстанції».

За словами юриста Воробйова, Верховний суд дійшов висновку, що в ухвалі апеляційного суду не було надано достатньо повних і мотивованих відповідей на окремі аргументи апеляційних скарг захисників обвинувачених. Саме недостатність мотивування апеляційного рішення стала підставою для його скасування та призначення нового розгляду, додав представник потерпілої.

За перегляд вироку Воловецького районного суду Закарпатської області тепер узявся Львівський апеляційний суд. Річ у тім, що Закарпатський апеляційний суд не зміг сформувати нову колегію суддів.

Крім того, деякі обвинувачені, яких уже етаповано з колоній до Львівської установи виконання покарань №19 та Івано-Франківської установи виконання покарань №12, спробували вирватися на волю. Зокрема, наприкінці травня через захисника одного з засуджених до суду було заявлено клопотання про зміну запобіжного заходу обвинуваченому на домашній арешт або заставу.

«Перебування в умовах ізоляції від суспільства перетворюється на очікування винесення вироку, що неодноразово в практиці ЄСПЛ визначено як порушення прав обвинуваченого та норм Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод», – бідкалася сторона захисту.

Натомість аргументи прокуратури, на думку апеляційного суду, виглядали переконливішими. Сторона обвинувачення наполягала: трьох хлопців не можна відпускати з-під варти, оскільки є ризик втечі за межі України (сьогодні вільний перетин кордону мають, у тому числі чоловіки 18-22 років). Також вони можуть уникнути покарання, мобілізувавшись на фронт. До слова, такі спроби вже були восени 2024 року. Лише після суспільного розголосу втрутилося Міністерство оборони, яке закрило для обвинувачених цю лазівку.

Останнє слово львівської апеляції було таким: обвинувачені сидітимуть у слідчому ізоляторі допоки вирок у справі не набуде чинності.

«Можемо лише наголосити, що сторона потерпілої братиме активну участь в апеляційному розгляді, користуватиметься всіма передбаченими законом процесуальними правами та зробимо усе від нас залежне, щоб справа була розглянута повно, об’єктивно й неупереджено, а за її результатами було ухвалене остаточне та справедливе судове рішення. Для потерпілої особливо важливо, щоб цей багаторічний процес нарешті завершився. Адже кожен новий розгляд змушує її знову повертатися до травматичних подій минулого», – наголосив адвокат Ілля Воробйов.

Наступне засідання у справи закарпатських ґвалтівників призначено на 8 вересня.

Віталій Тараненко, «Главком»