Газову кризу можна вирішити кількома кроками: Тимошенко озвучила план дій

Тимошенко: «Уряд мусить прийняти надзвичайний план дій»

Аби подолати газову кризу в Україні, яка склалася на початку опалювального сезону, уряд мусить прийнятий надзвичайний план дій. Таку заяву зробила лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час ефіру програми «Свобода слова Савіка Шустера».

«Треба почитати закон про ринок природного газу уряду. За статтею шість уряд мусить прийняти надзвичайний план дій. Повернути баланс, розрахувати його і зрозуміти, як його закривати», – заявила Тимошенко.

Воно додала, що Україна особлива країна, адже має можливості, щоб такої газової кризи не було ніколи. «Перша наша особливість: ми самі видобуваємо газ. Друге, у нас з вами є можливість за рахунок власного газу майже забезпечити людей… Чому у нас сьогодні така криза? Тому що наш український газ дали викуповувати посередникам», – сказала вона.

За словами Тимошенко, потрібно припинити будь-які комерційні контракти, усіх посередників між «Укргазвидобуванням», НАК «Нафтогазом» та споживачами треба вичистити. Тоді ми не будемо мати спекулятивних цін на ринку газу.

«Уряду треба сідати в переговорний процес із тими компаніями, які видобувають газ в Україні, які здобувають його в газових сховищах, домовлятися про адекватну ціну і на взаємовигідних угодах додати до балансу газу в Україні», – заявила Тимошенко.

Очільниця «Батьківщини» зауважила, що потрібно зробити переоцінку всього газу, який наразі зберігається у газосховищах.

«Треба також піднімати вугільну галузь. Посилювати видобуток енергетичного вугілля, а цього не робиться», – сказала Тимошенко.

Раніше повідомлялося, що споживач має право на несплату вартості комунальних послуг, крім постачання теплової енергії, в разі їх невикористання та при відсутності приладів обліку.

Нагадаємо, тарифи на тепло та гарячу воду зросли. Місцева влада відмовляється виконувати меморандум Зеленського.