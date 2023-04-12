Торгівля зерном перейшла на готівку. Уряд визнав проблему

Одна із проблем в тому, що частина агробізнесу історично знаходиться в тіні

Міністр Сольський пояснив засилля неконтрольованої готівки на аграрному ринку

Основні зловживання, до яких вдаються аграрні «стейкхолдери», – це неповернення валютної виручки. Про цю та інші проблеми аграрної промисловості в інтерв'ю «Главкому» розповів міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський.

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«Є дві основні причини, чому існує проблема неповернення валютної виручки», – стверджує Сольський.

Одна з них – стара, бо частина агробізнесу історично в тіні. З цим борються, зокрема, запровадженням мінімальних податкових зобов’язань на гектар землі, але все одно ця проблема існує. Друга – це різні валютні курси готівкової та безготівкової гривні та затримки з відшкодування ПДВ, які виникли минулого року.

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«Це спричинило те, що суттєва частина ринку працювала в готівці і офіційно не повертала валютну виручку, хоча неофіційно вочевидь повертала», – розповів міністр.

Окрім вже згаданих податкових зобов’язань на гектар, методом боротьби з таким станом речей є закон, що передбачає умови повернення валютної виручки. Він вже підписаний, набрав чинності, але аби він повноцінно запрацював, треба прийняти ще додаткові податкові зміни. Сольський сподівається, що за нього проголосують вже найближчого місяця.

Аграрні асоціації попереджують уряд, що галузь рухається до глибокої системної кризи.

«Більшість аграріїв минулого року опинилися в мінусі. Звичайно, це спричинило певну кризу і зрозуміло, що у нас в умовах війни зменшилося кредитування галузі. Основна проблема у них зараз – із ліквідністю. Нема достатніх коштів, які необхідні для максимально ефективного ведення бізнесу», – коментує Сольський.

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Що стосується продовження програм пільгового кредитування, то вони зараз діють, і аграрії можуть ними скористатись.

Нагадаємо, фермери в Румунії та Болгарії в п'ятницю влаштували протести проти рішення Євросоюзу звільнити від мит ​​сільськогосподарську продукцію з України, яка у результаті перенаситила місцеві ринки та сприяла зниженню цін.