Урожай-2023. Міністр Сольський назвав головну проблему аграріїв

Аграрні асоціації попереджують уряд, що галузь рухається до глибокої системної кризи

Аграрні асоціації попереджають, що українське сільське господарство рухається до глибокої системної кризи. Втім, найбільша проблема, яку сьогодні потрібно вирішувати, полягає у ліквідності бізнесу. Таку думку «Главкому» висловив міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський.

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«Більшість аграріїв минулого року опинилися в мінусі. Звичайно, це спричинило певну кризу і зрозуміло, що у нас в умовах війни зменшилося кредитування галузі. Основна проблема у них зараз – із ліквідністю. Нема достатніх коштів, які необхідні для максимально ефективного ведення бізнесу», – коментує посадовець.

Що стосується продовження програм пільгового кредитування, то вони зараз діють, і аграрії можуть ними скористатись.

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«Є програма пільгового кредитування «5-7-9»: минулого року розмір державних гарантій для аграріїв складав 80% від суми кредиту, цього року – 50%», – радить Сольський. На його думку, такі програми дають можливість аграріям легше взяти кредит, особливо коли є проблеми з заставами.

Нагадаємо, фермери в Румунії та Болгарії в п'ятницю влаштували протести проти рішення Євросоюзу звільнити від мит ​​сільськогосподарську продукцію з України, яка у результаті перенаситила місцеві ринки та сприяла зниженню цін. Про це пише Associated Press.