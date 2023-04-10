Головна Новини
search button user button menu button

Урожай-2023. Міністр Сольський назвав головну проблему аграріїв

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Урожай-2023. Міністр Сольський назвав головну проблему аграріїв
Аграрії мають ще одну вагому проблему, яка заважає їм ефективно працювати
фото з відкритих джерел

Аграрні асоціації попереджують уряд, що галузь рухається до глибокої системної кризи

Аграрні асоціації попереджають, що українське сільське господарство рухається до глибокої системної кризи. Втім, найбільша проблема, яку сьогодні потрібно вирішувати, полягає у ліквідності бізнесу.  Таку думку «Главкому» висловив міністр агрополітики та продовольства Микола Сольський. 

«Більшість аграріїв минулого року опинилися в мінусі. Звичайно, це спричинило певну кризу і зрозуміло, що у нас в умовах війни зменшилося кредитування галузі. Основна проблема у них зараз – із ліквідністю. Нема достатніх коштів, які необхідні для максимально ефективного ведення бізнесу», – коментує посадовець.

Що стосується продовження програм пільгового кредитування, то вони зараз діють, і аграрії  можуть ними скористатись.

«Є програма пільгового кредитування «5-7-9»: минулого року розмір державних гарантій для аграріїв складав 80% від суми кредиту, цього року – 50%», – радить Сольський.  На його думку, такі програми дають можливість аграріям легше взяти кредит, особливо коли є проблеми з заставами.

Нагадаємо, фермери в Румунії та Болгарії в п'ятницю влаштували протести проти рішення Євросоюзу звільнити від мит ​​сільськогосподарську продукцію з України, яка у результаті перенаситила місцеві ринки та сприяла зниженню цін. Про це пише Associated Press.

Читайте також:  Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося

Теги: кредит міністр аграрії Микола Сольський

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі
У Почаївській лаврі розпочався процес повернення майна державі
15 березня, 11:05
Москва вже заявляла, що погодиться на продовження лише в тому випадку, якщо обмеження, що стосуються її власного експорту, буде знято
Продовження зернової угоди: у Женеві розпочалися переговори ООН з Росією
13 березня, 14:29
Під час ракетної атаки росіяни намагалися з'ясувати, чи Україна вже отримала Patriot
ЗСУ назвали одну з цілей окупантів під час останнього масового обстрілу
12 березня, 21:30
Випущена ракета схожа на новітню міжконтинентальну балістичну ракету КНДР Hwasong-17
КНДР запустила балістичну ракету перед самітом Японії та Південної Кореї
16 березня, 08:49
Резніков провів розмову з очільником Пентагону напередодні чергового «Рамштайну»
Резніков провів розмову з очільником Пентагону напередодні чергового «Рамштайну»
14 березня, 08:40
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Павло Рябікін на очільник Мінцифри Михайло Федоров
У Раді зареєстровано проєкти постанов про відставку двох міністрів
20 березня, 12:06
Федоров відтепер також є куратором освіти
Нова посада Федорова: якими нововведеннями відзначився урядовець
22 березня, 11:42
Шмигаль зазначив, що Україні потрібні такі країни, як Канада, щоб допомогти прокласти шлях для більшої кількості іноземних інвестицій
Шмигаль їде в Канаду на переговори щодо передачі важкої техніки ЗСУ
7 квiтня, 18:48
Микола Сольський: Більшість аграріїв минулого року опинилися в мінусі
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
Сьогодні, 08:00

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Огірки за 200, цибуля за 80. Міністр агрополітики пояснює, що трапилося
24K
Митрополит УПЦ МП Антоній поскаржився: ПЦУ залишила його без штанів
16K
Палку захисницю УПЦ МП Кохановську забрали на допит до СБУ (відео)
12K
Росіяни зруйнували ракетою міст на Чернігівщині
8985
Кремлівська фанера над Парижем. Російські чемпіони, які пролітають повз Олімпіаду (список)
8840
10 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Урожай-2023. Міністр Сольський назвав головну проблему аграріїв
Сьогодні, 18:49
Ексофіцер ГРУ перейшов на бік України та формує «Сибірський батальйон» проти РФ
Сьогодні, 14:05
Президент нагородив редактора «Главкома» орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня
Сьогодні, 11:40
Запеклі бої за Бахмут і Авдіївку: Генштаб назвав кількість відбитих атак
Сьогодні, 06:46
Під Бахмутом і Мар’їнкою жорстокі бої: ЗСУ відбили понад 35 атак
8 квiтня, 06:44
У Маріуполі катастрофічно не вистачає лікарів – мерія
8 квiтня, 04:43

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту