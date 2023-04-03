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Молоко подешевшає? У Мінагрополітики анонсували законодавчі зміни у молочній галузі

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Молоко подешевшає? У Мінагрополітики анонсували законодавчі зміни у молочній галузі
фото: з відкритих джерел

Депутати готують податкові зміни для галузі, що передбачають зниження ПДВ та запровадження економічного саморегулювання

Народні депутати України зареєстрували три ключові законопроекти «молочної» реформи, які передбачають зниження цін на молочні продукти, а також створюють нові механізми для розвитку галузі.  Про це пише сайт Мінагрополітики.

Йдеться зокрема про такі законопроекти: «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законів України щодо запровадження внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції» (№9163), «Про внесення зміни до Податкового кодексу України щодо запровадження внеску на галузеве фінансування програм просування молочної продукції» (№9162), «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зниження ставки податку на додану вартість для молока і молочної продукції» (№ 9161).

За словами законотворців, законопроект № 9161 має на меті знизити ставку ПДВ на молоко та молочні продукти до 10%.

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський пояснив, що завдяки цьому ціна буде доступнішою на всю молочну лінійку. Це стосується як вітчизняних, так й імпортних молочних продуктів. 

«Важливість цього законопроекту також полягає і в зменшенні тіньового виробництва та продажу молочних продуктів, яке становить значну частину від продаж. Виробники молочних продуктів, які не сплачують податки, з прийняттям цього закону втратять частину свого прибутку. А в балансі легальних виробників нічого не зміниться, оскільки зниження ціни компенсується зниженням суми ПДВ. Цей досвід дуже розповсюджений в країнах ЄС, які останнім часом знизили ставку ПДВ до 0% на всі харчові продукти та сировину для них», – зазначив Міністр агрополітики.

Законопроекти №№ 9163 та 9162 запозичені із американської моделі, яка має назву commodity checkoff program і працює там понад 100 років,  вони розроблені за її принципом, але дещо видозмінені. 

«Основна суть цих документів полягає в тому, що учасники ринку мають відраховувати 0,5% від вартості реалізації молочної продукції з переробних підприємств та з імпорту. Ці кошти перераховуватимуть до організації, яка об'єднує більшість, якщо не всіх легальних виробників та переробників молока. За рахунок цих грошей представники галузі зможуть самостійно займатися просуванням молочної продукції, розвитком інновацій, боротьбою з фальсифікаціями», – підкреслив Микола Сольський.

«Тобто ми хочемо, щоб збором та розподілом коштів займалася не держава та Мінагрополітики, а саме об'єднана міжгалузева організація, в яку входитимуть репрезентативна організація виробників і переробників. Наш план такий: галузь самостійно розподіляє гроші на свої потреби, а Мінагрополітики має можливість для перевірки, чи кошти спрямовуються за призначенням за ініціативою членів такої організації», – зазначив Міністр агрополітики.

Для того щоб цей механізм запрацював був розроблений ще один законопроект «Про об’єднання сільськогосподарських товаровиробників», в якому прописані процедури створення відповідних організацій виробників. Він наголосив, що цей механізм запрацює лише тоді, коли самі гравці ринку через свої репрезентативні організації виробників та переробників молока приймуть рішення про створення міжгалузевого об’єднання. 

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Теги: міністр податки гроші продукти Мінагрополітики держава фінансування Микола Сольський

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