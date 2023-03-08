Ціновий феномен у супермаркетах Києва: помідори дорожчі за свинину (фото)

Салат зі свіжих овочів обійдеться українцям дорожче, аніж шматок свинячого стейка

Початок весни традиційно асоціюється із збільшенням кількості свіжих овочів на прилавках, бодай і тепличних. Втім, цього року овочевий салат українцям обійдеться дуже дорого. Хоча у супермаркетах практично щоденно оновлюють цінники на продукти, вони пересічних громадян не радують.

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Особливо це стосується ціни на помідори, які коштують, подекуди, дорожче за свіже м`ясо. Так, приміром, у київському супермаркеті «Ашан» сьогодні можна було побачити такі ціни.

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Ошийок свиний обійдеться покупцям у 198 грн/кг, вирізка свина – 214 грн/кг, корейка на кістці – 182,95 грн/кг, лопатка свина – 144,90 грн/кг. Але можна знайти продукцію ще дешевше. Так, нарізана грудинка коштує по акції – 175,45 грн/кг, свина лопатка – 149,90 грн/кг. А от прилавки з томатами покупців можуть хіба що засмутити. Так, звичайні червоні тепличні коштують 269 грн/кг. Трохи дешевші томати жовті – 238 грн/кг та рожеві – 277 грн/кг, а от найдорожчі – томати сорту «Кумато» – можна придбати аж по 299 грн/кг.

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Нагадаємо, експерти прогнозують, подальше зростання цін на моркву на українському ринку, що триває вже третій тиждень поспіль. За даними експертів, закупівельні ціни на моркву зараз складають вже 28-36 грн/кг, що в середньому на 12% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня. Така ж доля очікує і на цибулю, якщо зараз вона коштує від 52 до 58 грн/кг, то незабаром може подорожчати на 30%.