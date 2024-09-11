Cуд у Москві заочно виніс вирок російському опозиціонеру Іллі Пономарьову

Ще в 2022 році суд у Москві заочно заарештував Іллю Пономарьова у справі про так звані «фейки» про російську армію

Пономарьова визнано винним у «поширенні недостовірної інформації про російську армію та виправдання тероризму»

Другий Західний окружний військовий суд у Москві 11 вересня засудив до 10 років позбавлення волі колишнього депутата Державної думи РФ Іллю Пономарьова. Про це йдеться у заяві прокуратури Москви у Telegram.

Вирок оголошений заочно, політик отримав українське громадянство та живе в Києві.

За повідомленням московської прокуратури, причиною порушення справи стало те, що в березні 2022 року Пономарьов за кордоном «публічно повідомив свідомо неправдиву інформацію, яка містить дані про використання Збройних сил Російської Федерації, а також виправдовував терористичну діяльність».

Пономарьова визнано винним у «поширенні недостовірної інформації про російську армію та виправдання тероризму». Пономарьов є організатором політичного «З’їзду народних депутатів». Він був власником і ведучим Youtube-каналу «Утро февраля», що висвітлює війну в Україні, і просував у публічному просторі Легіон «Свобода Росії», який воює у складі ЗСУ і оголошений терористичною організацією у РФ.

У серпні 2022 року суд у Москві заочно заарештував Іллю Пономарьова у справі про так звані «фейки» про російську армію. Восени того ж року МВС РФ оголосило його у розшук.

Ілля Пономарьов – колишній депутат Держдуми, член фракції «Справедлива Росія». 20 березня 2014 року він єдиний проголосував проти російської анексії Криму, того ж року залишив Росію. Політик закликає до повалення влади в Росії шляхом військової окупації. У Росії Пономарьов внесений до списку терористів та екстремістів.

Нагадаємо, російські опозиціонери, зокрема ті, які нещодавно покинули Росію в рамках обміну, не збираються приїжджати до України. В інтерв’ю «Главкому» опозиціонер Ілля Пономарьов пояснив, що дехто з них хоче просто перечекати повномасштабну війну, а у когось є інші причини для такого рішення.

До слова, у РФ слідчі порушили кримінальну справу стосовно ексгравця «Динамо» та збірної України Олександра Алієва. Його оголосили в розшук, про це повідомляє слідчий комітет Москви.