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«Велике перезавантаження»: Арахамія заінтригував заявою про зміни в уряді

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Велике перезавантаження»: Арахамія заінтригував заявою про зміни в уряді
Арахаія: Остаточний перелік змін буде визначений на засіданні фракції 4 вересня
фото з відкритих джерел

Нардеп: Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень

Більше 50% штатної чисельності Кабінету міністрів України зазнають змін. Про це повідомив народний депутат і голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія в Telegram-каналі.

«Як і обіцяли велике перезавантаження уряду вже можна очікувати цього тижня. Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра нас чекає день звільнень, а післязавтра день призначень», – написав Арахамія.

Нардеп зауважив, що остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4 вересня.

Нагадаємо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Камишін Олександр, міністр юстиції України Денис Малюська та міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець написали заяви на звільнення. Про це повідомив голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Як відомо, увечері 2 вересня наглядова рада державної компанії НЕК «Укренерго» припинила повноваження голови правління Володимира Кудрицького за згодою сторін. Передумовою для цього стало рішення Ставки Верховного Головнокомандувача.

Згодом стало відомо, що голова наглядової ради «Укренерго» Данієль Доббені та незалежний член Педер Андреасон покидають наглядову раду «Укренерго» через політичний тиск. 

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Теги: Кабмін депутат Telegram Давид Арахамія

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