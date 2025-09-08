Головна Світ Соціум
Новий тренд мандрівок: люди літають «голими», щоб заощадити гроші

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Новий тренд мандрівок: люди літають «голими», щоб заощадити гроші
фото з відкритих джерел

Тренд на «голі польоти» серед зумерів і мілініалів передбачає подорожі без багажу, щоб уникнути зборів

Плата за багаж та витрати на перевищення ваги можуть бути досить великими під час подорожі, тому деякі відпочивальники «літають голими», щоб заощадити гроші. Про це пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Тренд, який переважно охоплює покоління зумерів та мілленіалів, передбачає посадку пасажира на рейс абсолютно без багажу, окрім телефону та гаманця. У деяких випадках мандрівники можуть вирішити «наповнити» свої кишені одягом та іншими речами або ж замовити доставку багажу поштою за дешевшою ціною.

Згідно з опитуванням 1000 учасників, проведеним Send My Bag, 48% дорослих вважають, що авіакомпанії навмисно наживаються на заплутаній політиці щодо багажу. Тому туристи готові йти на крайні заходи, щоб уникнути додаткової плати за багаж, яку встановлюють авіакомпанії.

Дослідження показало, що подорожувальники все частіше шукають способи обійти суворі правила авіаперевізників. Серед найпопулярніших методів – надягати на себе якомога більше одягу, щоб не класти його у валізу, або використовувати вакуумні пакети для максимальної економії місця у валізі.

28-річна Рейчел Келлі зізналася, що обрала підхід «голих польотів», коли переїхала з Ірландії до Австралії на початку цього року. Вона хотіла уникнути рахунку в розмірі 1000 австралійських доларів за додаткову сумку та натомість заплатила за її доставку поштою.

Таким чином, опитування демонструє зростаючу боротьбу між авіакомпаніями, що прагнуть отримати додатковий прибуток за рахунок прихованих платежів, та пасажирами, які намагаються протистояти цим правилам будь-яким доступним способом.

Нагадаємо, у світі несподівано зріс попит на пакетні тури, які ще десять років тому вважалися застарілим форматом. Нестабільність, загрози війн, лісові пожежі та масові страйки спонукають туристів шукати більш надійний захист від ризиків.

Теги: туризм літак правила Daily Mail

