Туристичний збір у 2024 році значно виріс: названо області-лідери

Надходження від туристичного збору в Україні торік зросли на 22%

Туристичний збір в Україні за 2024 рік склав 273,1 млн гривень, що на 16% більше, ніж у 2021 році. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державне агентство розвитку туризму.

Найбільше турзбору надійшло до бюджету столиці – 49 млн 182 тис. грн. У 2023 році ця сума склала 30 млн 378 тис. грн, а у 2022 році – 31 млн 474 тис. грн. Водночас бюджет Київщини торік за рахунок турзбору повнився на 15 млн 883 тис. грн. Ця сума на 46% більша ніж у 2023 році.

Бюджет Львівської області поповнився на 47 млн 108 тис. грн. Це майже стільки, скільки надійшло до бюджету регіону у 2023 році та на 14% більше ніж у 2022 році.

В Івано-Франківській області сума туристичного збору зросла на 84% у порівнянні з 2022 роком. У 2023 році турзбір регіону склав 20 млн 408 тис. грн.

Торік Черкащина отримала 23 млн 532 тис. грн турзбору. У позаминулому році сума була дещо меншою – 21 млн 574 тис. грн. У 2022 році регіон отримав турзобру на 87% менше.

Сума турзбору в Закарпатській області торік склала 23 млн 93 тис. грн. Вона майже така як і у 2023 році і на 19% більша ніж у 2022 році.

Замикає список лідерів Дніпропетровська область, до бюджету якої надійшло 15 млн 960 тис. грн. У порівнянні з 2023 роком сума турзбору в регіоні зросла на 21%. У 2022 році турзбір регіону складав 9 млн 210 тис. грн.

У порівняні з позаминулим роком суми туристичного збору зросли у Вінницькій, Полтавській та Кіровоградській областях. Також стабільне зростання сум турзбору демонструють Західні області – Хмельницька, Тернопільська, Чернівецька, Волинська, Рівненська.

Динаміка надходжень туристичного збору за 2024 рік фото: tourism.gov.ua/Державне агентство розвитку туризму

У Житомирській області суми туристичного збору зросли на 19%, Сумській – на 39%, Чернігівській – на 9%.

Південні регіони України також частково демонструють зростання сум туристичного збору. Йдеться насамперед про Одеську та Миколаївські області. У Запорізькій області сума турзбору зменшилася.

Суми туристичного збору значно знизилися в Харківській, Донецькій, Луганській областях, а також на Херсонщині.

Як повідомлялося, за перше півріччя 2024 року до бюджетів українських громад надійшло понад 107 млн грн туристичного збору. Це на чверть більше, ніж за аналогічний період минулого року, і навіть перевищує довоєнні показники 2021 року.

До слова, у 2025 році мандрівникам доведеться окрім вартості авіаквитків та готелів закладати до бюджету ще й збільшені туристичні податки.