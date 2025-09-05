Туристична привабливість США падає: аналітики назвали причини

США вже не так приваблюють туристів як раніше

США стануть єдиною країною зі скороченням витрат туристів у 2025 році

Туризм у США зіткнувся з падінням потоку іноземців у 2025 році. Згідно з повідомленням Центрального телебачення Китаю зниження кількості іноземних туристів у Сполучених Штатах почалося ще в лютому 2025 року. Ця тенденція, за даними експертів, безпосередньо пов'язана з політичними рішеннями, прийнятими адміністрацією президента Дональда Трампа. Про це пише «Главком».

Інсайдери галузі вважають, що ця негативна динаміка, ймовірно, збережеться. Основними чинниками, які стримують туристичний потік, називають значне зростання вартості подорожей, політичну нестабільність та загострення геополітичної напруженості.

Туристичний спад охопив практично весь світ – від Канади та Європи до країн Азії та Африки. За офіційними даними Національного управління туризму США, за перші сім місяців 2025 року кількість іноземних відвідувачів скоротилася на 3 млн осіб, що становить 1,6% від загального обсягу туристичного потоку.

Особливо значне падіння спостерігається серед європейських туристів:

З Данії – на 19%

З Німеччини – на 10%

З Франції – на 6,6%

Експерти вважають, що основними причинами туристичної кризи є посилення візової політики, введення нових тарифів на імпортні товари та загальна політична невизначеність. Обмеження на в'їзд для громадян деяких країн, запроваджені адміністрацією Трампа, викликали невдоволення на міжнародному рівні.

За прогнозами Всесвітньої ради з туризму та подорожей, США стануть єдиною країною в світі, де у 2025 році буде зафіксовано скорочення витрат іноземних туристів. Британська компанія Tourism Economics також прогнозує зменшення потоку мандрівників до США на 8.2% у 2025 році, що є значним зниженням порівняно з періодом до пандемії.

Раніше стало відомо, що європейці та канадці масово скасовують поїздки до США через Трампа. Загальна кількість іноземних туристів, які відвідали США, у березні знизилася на 12% порівняно з тим самим періодом минулого року. Це найбільше падіння, починаючи з 2021 року, коли діяли обмеження через Covid.