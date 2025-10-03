У керівників яких державних органів найвища зарплата: топ-10

За даними Пенсійного фонду України, середня заробітна плата – за показником, який враховується для обчислення пенсії – у серпні 2025 року склала 19 813,71 грн

Найвищі зарплати зафіксовано у НАЗК та Міністерстві національної єдності

Міністерство фінансів України оприлюднило дані про середні зарплати керівників державних органів у серпні 2025 року. Найвищий рівень заробітної плати зафіксовано у Національному агентстві з питань запобігання корупції (НАЗК) – понад 366 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані міністерства.

У керівників яких державних органах найвища зарплата: топ-10 скриншот

У десятку лідерів увійшли:

НАЗК – 366,6 тис. грн Міністерство національної єдності – 289,1 тис. грн Фонд державного майна України – 284,6 тис. грн Національне агентство України з питань державної служби – 255,9 тис. грн Рахункова палата – 209,4 тис. грн Антимонопольний комітет України – 201,8 тис. грн Міністерство фінансів України – 195,0 тис. грн Апарат Верховної Ради України – 189,7 тис. грн Державна служба статистики – 186,0 тис. грн Міністерство молоді та спорту України – 182,8 тис. грн.

Таким чином, у серпні зарплата керівників провідних держорганів сягала від 182 до 366 тис. грн, що у кілька разів перевищує середній рівень оплати праці по країні.

За даними Пенсійного фонду України, середня заробітна плата – за показником, який враховується для обчислення пенсії – у серпні 2025 року склала 19 813,71 грн.

Водночас за даними платформи Work.ua, середня зарплата в Україні у жовтні оцінюється в приблизно 25 тис. грн, у серпні вона була на тисячу менша.

Нагадаємо, зарплати українських чиновників з січня по листопад 2024 року зросли на 61%. У центральних державних органах вона становила 62 тис. грн. За даними Мінфіну, на початку 2024 року середня зарплата чиновників була 38,6 тисячі гривень. Таким чином наразі вона у 3,4 раза перевищує середній рівень по країні.