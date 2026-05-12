У квітні імпорт газу до України обвалився у 28 разів

Минулого місяця майже весь газ для українських підземних сховищ постачався з Польщі у режимі «митного складу»

Аналітики пов’язують скорочення постачання газу з Європи з високими цінами на європейських ринках

У квітні 2026 року Україна імпортувала 29 млн кубометрів газу. Це у 28 разів менше порівняно із березнем. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ExPro.

Як зазначається, минулого місяця було імпортовано природного газу у 28 разів менше, ніж у березні 2026 (789 млн куб. м) та у вісім разів менше, ніж у квітні 2025 року (219 млн куб. м). Це найнижче місячне значення імпорту з грудня 2024 року.

Скорочення постачання газу з Європи аналітики пов'язують із високими цінами на природний газ на європейських ринках. Водночас, враховуючи відносно високі запаси газу в українських сховищах, Україна може дозволити не імпортувати газ певний період.

У квітні майже весь газ надходив до «митного складу» українських підземних сховищ газу з Польщі – 23,8 млн кубометрів або 83% усього імпорту. Крім того, 16-22 квітня здійснювався імпорт з Угорщини напряму до української ГТС загальним обсягом 4,8 млн кубометрів.

Минулого місяця було імпортовано природного газу у 28 разів менше, ніж у березні 2026 інфографіка: ExPro

У січні-квітні цього року Україна імпортувала 2,21 млрд кубометрів газу, що у 2,1 раза більше порівняно із аналогічним періодом 2025 року. Найбільше газу надійшло з Польщі – 1,03 млрд кубометрів (46,8% від усього імпорту). З Угорщини надійшло 779 млн кубометрів (35,3%), зі Словаччини – 280 млн кубометрів (12,7%), з Південного напрямку – 117 млн кубометрів (5,2%).

Нагадаємо, Україна готується до нового етапу збільшення імпорту природного газу з Польщі. Регулятори обох країн уже погодили спільний проєкт розширення потужностей на міждержавному газовому з’єднанні.

До слова, «Нафтогаз України» та ще сім постачальників зафіксували річні тарифи на природний газ щонайменше до 30 квітня 2027 року. Для населення ціна залишається незмінною – від 7,96 до 9,99 грн за кубометр, тоді як бізнес платить близько 30 грн.