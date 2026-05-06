Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Україна домовилася з Польщею про новий газовий коридор

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Україна домовилася з Польщею про новий газовий коридор
Польща стане одним із ключових газових маршрутів для України
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Київ і Варшава погодили багаторічне розширення потужностей для постачання газу з європейського ринку

Україна готується до нового етапу збільшення імпорту природного газу з Польщі. Регулятори обох країн уже погодили спільний проєкт розширення потужностей на міждержавному газовому з’єднанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

Як зазначається, Оператор газотранспортної системи України отримав погодження НКРЕКП на збільшення потужності на напрямку з Польщею. Аналогічний дозвіл надала польська енергетична регуляторна служба URE.

Спільний аукціон із розподілу збільшених потужностей проведуть 6 липня 2026 року на платформі GSA (Gas System Auctions Platform).

Проєкт передбачає два рівні розширення:

  • 6,98 млн кубометрів газу на добу – у газові роки з 2030/2031 до 2044/2045;
  • 10,20 млн кубометрів газу на добу – у газові роки з 2032/2033 до 2046/2047.

Після завершення аукціону сторони мають провести економічний тест. Якщо ринок підтвердить попит на додаткові обсяги, український ОГТСУ та польський оператор GAZ-SYSTEM перейдуть до практичної реалізації проєкту та розбудови необхідної інфраструктури.

У Міненерго наголошують, що збільшення потужностей на польському напрямку дозволить Україні розширити доступ до європейського ринку газу та посилити енергетичну безпеку в умовах війни.

Також у відомстві вважають, що новий маршрут допоможе зменшити залежність від ризикових напрямків постачання та підвищити стійкість української енергосистеми.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України Європейський Союз почав поступово скорочувати залежність від російських енергоносіїв. Водночас санкції ЄС досі не містять повної заборони на імпорт російського зрідженого природного газу. На тлі енергетичної нестабільності та перебоїв із глобальними поставками окремі країни Євросоюзу продовжують закупівлі російського LNG, зокрема з проєкту «Ямал ЗПГ».

Читайте також:

Теги: Україна Польща газ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зустріч Дональда Трампа та Володимира Зеленського 17 жовтня 2025 року
Британський дослідник пояснив, чому Трамп обожнює Путіна і ненавидить Зеленського
4 травня, 19:27
Буданов наголосив на важливості збереження єдності
Буданов закликав партнерів до створення системи реальних гарантій безпеки для захисту України
4 травня, 15:15
Україна запропонувала Японії спільне виробництво зброї та ППО
Японська зброя та ППО для України: посол розповів про нові можливості
1 травня, 11:36
Тіньовий флот РФ вивозить зерно з ТОТ до Сирії
РФ відновила постачання зерна з окупованих територій до Сирії
29 квiтня, 10:53
Марта Кос озвучила три позитивні сигнали для України
Єврокомісарка анонсувала три гарні новини для України
21 квiтня, 12:58
Лідер «Прогресивної Болгарії» Румен Радев
На парламентських виборах у Болгарії підраховано 78% голосів: хто лідирує
20 квiтня, 11:11
Омбудсменка пояснила обов’язки громад перед учнями
Освітня реформа: омбудсменка пояснила, що треба терміново робити тим громадам, де закриваються школи
14 квiтня, 08:27
Із пункту пропуску святиню доставили до кафедрального собору Луцька,
Благодатний вогонь в Україні: як прикордонники зустріли святиню
12 квiтня, 12:22
Бензин є, дизель дорогий, газ зникає: паливний ринок лихоманить
Бензин є, дизель дорогий, газ зникає: паливний ринок лихоманить
9 квiтня, 09:22

Соціум

Пілоти F-16 в Україні навчилися літати без використання GPS: деталі
Пілоти F-16 в Україні навчилися літати без використання GPS: деталі
Молдова після удару по інфраструктурі направила рахунок Кремлю
Молдова після удару по інфраструктурі направила рахунок Кремлю
Україна домовилася з Польщею про новий газовий коридор
Україна домовилася з Польщею про новий газовий коридор
Китай відреагував на нову пропозицію України про перемир’я
Китай відреагував на нову пропозицію України про перемир’я
Посудомийка Слідчого комітету Росії отримала 19 років колонії за «вербування» кадетів
Посудомийка Слідчого комітету Росії отримала 19 років колонії за «вербування» кадетів
Кремль напередодні параду розпочав нові ракетні маневри
Кремль напередодні параду розпочав нові ракетні маневри

Новини

Трамп пригрозив Ірану новими удари, якщо той не погодиться на угоду з США
Сьогодні, 16:02
Норвегія оголосила про нову допомогу Україні через PURL
Сьогодні, 15:15
Польща першою в ЄС отримала схвалення кредитної угоди на переозброєння
Сьогодні, 14:05
Дніпро оголошує 7 травня днем жалоби
Сьогодні, 13:52
Ліхтенштейн долучився до створення спецтрибуналу для РФ
Сьогодні, 12:42
Арктика втрачає лід: у 2026 році зафіксовано історичний мінімум крижаного покриву
Сьогодні, 12:26

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua