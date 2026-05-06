Україна домовилася з Польщею про новий газовий коридор

Київ і Варшава погодили багаторічне розширення потужностей для постачання газу з європейського ринку

Україна готується до нового етапу збільшення імпорту природного газу з Польщі. Регулятори обох країн уже погодили спільний проєкт розширення потужностей на міждержавному газовому з’єднанні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство енергетики України.

Як зазначається, Оператор газотранспортної системи України отримав погодження НКРЕКП на збільшення потужності на напрямку з Польщею. Аналогічний дозвіл надала польська енергетична регуляторна служба URE.

Спільний аукціон із розподілу збільшених потужностей проведуть 6 липня 2026 року на платформі GSA (Gas System Auctions Platform).

Проєкт передбачає два рівні розширення:

6,98 млн кубометрів газу на добу – у газові роки з 2030/2031 до 2044/2045;

10,20 млн кубометрів газу на добу – у газові роки з 2032/2033 до 2046/2047.

Після завершення аукціону сторони мають провести економічний тест. Якщо ринок підтвердить попит на додаткові обсяги, український ОГТСУ та польський оператор GAZ-SYSTEM перейдуть до практичної реалізації проєкту та розбудови необхідної інфраструктури.

У Міненерго наголошують, що збільшення потужностей на польському напрямку дозволить Україні розширити доступ до європейського ринку газу та посилити енергетичну безпеку в умовах війни.

Також у відомстві вважають, що новий маршрут допоможе зменшити залежність від ризикових напрямків постачання та підвищити стійкість української енергосистеми.

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Росії проти України Європейський Союз почав поступово скорочувати залежність від російських енергоносіїв. Водночас санкції ЄС досі не містять повної заборони на імпорт російського зрідженого природного газу. На тлі енергетичної нестабільності та перебоїв із глобальними поставками окремі країни Євросоюзу продовжують закупівлі російського LNG, зокрема з проєкту «Ямал ЗПГ».