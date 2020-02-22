У світі очікують ослаблення євровалюти, – Bloomberg



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Негативні ставки Європейського центробанку і викуп регулятором корпоративних бондів на внутрішньому ринку штовхають європейських інвесторів в облігації країн, що розвиваються, в євро і доларові активи з позитивною прибутковістю

Євро доведеться непросто навіть після закінчення ситуації з коронавірусом

Хедж-фонди очікують подальшого ослаблення євровалюти, на яку хочуть перейти ще дві країни. Як пише агентство Bloomberg, початок 2020 року вже і так став гіршим стартом року для євро за останні п’ять років.

«Навіть після того, як вщухнуть побоювання з приводу коронавируса, і економічні наслідки епідемії в Китаї будуть в повній мірі враховані в котируваннях, євро все одно буде непросто в умовах погоні інвесторів за прибутковістю і привабливістю долара як захисного активу», – пише видання, посилаючись на аналіз Aberdeen Asset Management і Pinebridge Investments.

Такий же сигнал посилає і ринок опціонів, де трейдери збільшують «ведмежі» позиції в євро. Місячні опціони «пут» користуються максимальним з вересня попитом у порівнянні з «колл», при цьому деякі трейдери прогнозують, що євро опуститься нижче 1,07 долара.

«Проблема з довгими позиціями щодо євро полягає в тому, що через негативні керрі віддачі, можливо, доведеться чекати надто довго. Переконаний, що для швидкого розвороту тренда показників мало», – відзначає інвестиційний директор Aberdeen в Лондоні Кіран Кертіс.

Негативні ставки Європейського центробанку і викуп регулятором корпоративних бондів на внутрішньому ринку штовхають європейських інвесторів в облігації країн, що розвиваються, в євро і доларові активи з позитивною прибутковістю.

Як повідомлялося, НБУ цього тижня викупив на міжбанку 125 мільйонів доларів.

Нагадаємо, Нацбанк працює над створенням електронних гривень.

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