Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білий дім готує проєкт угоди щодо Гренландії

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Білий дім готує проєкт угоди щодо Гренландії
США мають великі плани щодо Гренландії
фото з відкритих джерел

За даними джерел, США прагнуть обійти Копенгаген і вплинути на сепаратистські настрої в Гренландії

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над проєктом угоди щодо Гренландії, яка може бути запропонована владі острова. Про це повідомив британський журнал The Economist з посиланням на власні джерела.

За його інформацією, американські чиновники обговорюють можливість запропонувати Гренландії укласти Договір про вільну асоціацію зі США, що передбачатиме підвищення рівня життя населення острова.

Видання нагадує, що США вже має подібні угоди з невеликими державами в Тихому океані – Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау, згідно з якими США гарантують фінансову підтримку цим країнам та збереження їх внутрішнього самоврядування в обмін на передачу Вашингтону повноважень розв'язувати питання безпеки та оборони.

Журналісти зазначають, що політика адміністрації Трампа щодо Гренландії має дві цілі: посилити розбіжності між владою Гренландії та Данії і підбурити сепаратистські настрої на острові, а також укласти угоду з владою Гренландії в обхід данського уряду, хоча попередні спроби Вашингтона вести прямі переговори з острівною адміністрацією наразились на жорстку відмову.

Зазначається, що попри низьку ймовірність перспективи "прямої анексії" острова Сполученими Штатами, претензії американців викликали паніку серед лідерів країн Європи.

Видання нагадує, що на Гренландії вже розміщено американську військову базу, й хоча умови договору з Данією не передбачають обмеження кількісного складу військовослужбовців США на острові, значне збільшення чисельності американських військ може потребувати згоди Копенгагена.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Сполучені Штати розглядають можливість переходу Гренландії під свій контроль протягом поточного року. Як повідомляють джерела Politico, американська адміністрація може спробувати реалізувати цей план у найближчі місяці, скориставшись сприятливим «вікном можливостей».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп політика Гренландія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Федеральні співробітники Міністерства юстиції стоять на варті біля будівлі Столичного слідчого ізолятора в Брукліні, Нью-Йорк
Мадуро доставлений до слідчого ізолятора в Брукліні – CNN
4 сiчня, 04:22
Вибухи у Каракасі
У столиці Венесуели прогриміли вибухи, над містом літає авіація
3 сiчня, 09:10
Індекс долара впав до мінімуму за 2,5 місяця
Долар під загрозою: американська валюта готується до найгіршого року з 2017-го
25 грудня, 2025, 14:00
Вороже не можна толерувати: уроки, які ми знову ризикуємо забути
Чому толерантність до ворожого небезпечна для України
22 грудня, 2025, 17:40
Адміністрація Трампа, зокрема, звертає увагу на країни, де існують серйозні проблеми з безпекою та порушеннями прав людини
Адміністрація Трампа розширила заборону на в'їзд до США
17 грудня, 2025, 00:58
Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
Саакашвілі прокоментував гарантії безпеки від США для України, нагадавши приклад В'єтнаму
14 грудня, 2025, 01:44
Перемога демократки у штаті, який Республіканська партія вважає одним зі своїх головних опорних пунктів, може свідчити про послаблення позицій
Уперше за 30 років демократка виграла вибори мера Маямі
10 грудня, 2025, 18:09
Українська сторона хоче, щоб будь-яка мирна угода передбачала замороження війни на поточній лінії фронту
Мирні переговори зайшли у глухий кут через територіальне питання – Politico
8 грудня, 2025, 17:50
Мерц судиться за образи
«Нацист» та «п'яниця»: Мерц подав сотні заяв через образи в Інтернеті
8 грудня, 2025, 10:42

Політика

Білий дім готує проєкт угоди щодо Гренландії
Білий дім готує проєкт угоди щодо Гренландії
Серійний випуск літака МС-21 у Росії знову відкладено
Серійний випуск літака МС-21 у Росії знову відкладено
Лідери Ірану стурбовані діями США у Венесуелі на тлі протестів
Лідери Ірану стурбовані діями США у Венесуелі на тлі протестів
Трамп має список вимог до нового тимчасового лідера Венесуели
Трамп має список вимог до нового тимчасового лідера Венесуели
Що обіцяє Україні зустріч союзників у Парижі? Аналіз Reuters
Що обіцяє Україні зустріч союзників у Парижі? Аналіз Reuters
Соратник Путіна закликав викрасти Мерца. Берлін відреагував
Соратник Путіна закликав викрасти Мерца. Берлін відреагував

Новини

Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
Сьогодні, 05:59
Водохреще 2026: дата, історія свята, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 23:00
Водохресний святвечір: прикмети та заборони
Вчора, 20:41
В Україні хмарно: погода на 5 січня 2026
Вчора, 05:59
В Україні хмарно: погода на 4 січня
4 сiчня, 06:01

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua