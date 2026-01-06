Білий дім готує проєкт угоди щодо Гренландії

За даними джерел, США прагнуть обійти Копенгаген і вплинути на сепаратистські настрої в Гренландії

Адміністрація президента США Дональда Трампа працює над проєктом угоди щодо Гренландії, яка може бути запропонована владі острова. Про це повідомив британський журнал The Economist з посиланням на власні джерела.

За його інформацією, американські чиновники обговорюють можливість запропонувати Гренландії укласти Договір про вільну асоціацію зі США, що передбачатиме підвищення рівня життя населення острова.

Видання нагадує, що США вже має подібні угоди з невеликими державами в Тихому океані – Мікронезією, Маршалловими Островами та Палау, згідно з якими США гарантують фінансову підтримку цим країнам та збереження їх внутрішнього самоврядування в обмін на передачу Вашингтону повноважень розв'язувати питання безпеки та оборони.

Журналісти зазначають, що політика адміністрації Трампа щодо Гренландії має дві цілі: посилити розбіжності між владою Гренландії та Данії і підбурити сепаратистські настрої на острові, а також укласти угоду з владою Гренландії в обхід данського уряду, хоча попередні спроби Вашингтона вести прямі переговори з острівною адміністрацією наразились на жорстку відмову.

Зазначається, що попри низьку ймовірність перспективи "прямої анексії" острова Сполученими Штатами, претензії американців викликали паніку серед лідерів країн Європи.

Видання нагадує, що на Гренландії вже розміщено американську військову базу, й хоча умови договору з Данією не передбачають обмеження кількісного складу військовослужбовців США на острові, значне збільшення чисельності американських військ може потребувати згоди Копенгагена.

Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп знову заявив про претензії на Гренландію. Трамп заявив, що Гренландія є стратегічно необхідною для оборони США. Він стверджує, що острів оточений російськими та китайськими кораблями, тому має ключове значення для безпеки країни.

Сполучені Штати розглядають можливість переходу Гренландії під свій контроль протягом поточного року. Як повідомляють джерела Politico, американська адміністрація може спробувати реалізувати цей план у найближчі місяці, скориставшись сприятливим «вікном можливостей».