ЄС знайшов вихід попри шантаж Угорщини: Україна отримає кредит у €90 млрд

24 лютого Рада Євросоюзу має затвердити два з трьох законодавчих актів, які не потребують одностайності

Європейський Союз продовжує роботу над наданням Україні масштабного кредиту в розмірі 90 млрд євро на 2026–2027 роки, попри спроби Угорщини заблокувати цей процес. Про це повідомив єврокомісар Валдіс Домбровскіс, інформує «Главком».

Єврокомісар Валдіс Домбровскіс заявив, що технічна підготовка до виплат не припиняється. Сьогодні, 24 лютого Рада ЄС має затвердити два з трьох законодавчих актів, які не потребують одностайності.

«Відбудеться фіналізація Регламенту щодо кредиту на підтримку України, і цей процес йде за планом. Це дозволить нам працювати над подальшими документами, необхідними для надання кредиту Україні, включаючи стратегію фінансування на цей рік… Ми вже працюємо над усіма цими документами», – заявив Домбровскіс.

Єврокомісія розраховує розпочати перерахування коштів вже на початку квітня 2026 року.

Загальна сума у €90 млрд має покрити критичний дефіцит українського бюджету та оборонні потреби:

€60 млрд – на зміцнення оборони та закупівлю озброєння (пріоритет – українському ОПК);

€30 млрд – макрофінансова підтримка бюджету через програму Ukraine Facility.

Як відомо, Угорщина наклала вето на один із трьох ключових документів – зміни до довгострокового бюджету ЄС, які необхідні для запозичення коштів на міжнародних ринках під гарантії бюджету спільноти. Будапешт відкрито пов’язує своє рішення з вимогою до Києва відновити транзит російської нафти нафтопроводом «Дружба», який був призупинений після російських ударів по інфраструктурі.



Президент Європейської ради Антоніу Кошта вже надіслав листа Віктору Орбану, закликаючи його «не підривати довіру до колективних рішень». Тим часом у ЄС обговорюють можливість використання заморожених російських активів як альтернативного джерела фінансування, якщо угорське вето не вдасться подолати.

Нагадаємо, висока представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас заявила, що Європейський Союз не встигне узгодити ювілейний 20-й пакет санкцій проти Росії до четвертих роковин повномасштабного вторгнення.

За словами Каллас, держави-члени мають різні погляди на критичні сектори економіки РФ, які ще не потрапили під обмеження. Основні суперечки точаться навколо енергетичних ресурсів та механізмів запобігання обходу вже чинних санкцій.