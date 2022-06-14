Штайнмаєр вступився за Шольца після критики Зеленського

Штайнмаєр «Німеччина твердо стоїть на боці України – народу, який зазнав вторгнення з боку Росії»

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр став на захист канцлера Олафа Шольца, після того, як президент України Володимир Зеленський зажадав від канцлера чіткої позиції щодо війни. Про це повідомляє BR24.

«Він (Шольц –ред.) та його уряд мають ухвалити рішення: не повинно бути ніяких спроб зберегти рівновагу у відносинах між Україною і Росією», – сказав Зеленський.

Штайнмаєр запевнив, що Німеччина «твердо стоїть на боці України – народу, який зазнав вторгнення з боку Росії». Також президент Німеччини порадив дочекатися майбутнього візиту Шольца до Києва. «Тоді у прямих переговорах ви зможете дійти до дещо іншої точки зору і в Україні», – сказав він.

Нагадаємо, німецький канцлер Олаф Шольц з початку вторгнення Росії жодного разу не був в Україні, за що піддавався критиці. Раніше Шольц заявив, що «допомагає Україні більше, ніж будь-хто інший».

Додамо, що 1 червня канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв надати Україні сучасні системи протиповітряної оборони Iris-T.