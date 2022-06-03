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    Події в Україні

    Херсонщина: українські оператори зв’язку відновили роботу

    Плани загарбників змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і зв'язком провалилися - Херсонщина: українські оператори зв’язку відновили роботу
    Плани загарбників змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і зв'язком провалилися
    фото з відкритих джерел

    Сім-карти «Київстар» та Vodafone запрацювали на Херсонщині

    У Херсонській області знову з'явився зв'язок та інтернет від українських операторів. Про це повідомив радник голови Херсонської обласної ради Сергій Хлань в ефірі телемарафону.

    «Мобільний зв'язок вимкнули три доби тому і примушували, фактично, наших людей брати російські «сімки». Ми ж розуміємо, що ці російські сімки вони обмінювали на паспортні дані. Але через шалений дух опору окупант, мабуть, зрозумів, що це може закінчитись дуже погано... Тож сьогодні зранку дали живлення на українські мережі – з'явився і «Київстар», і Vodafone», – сказав Хлань.

    Хлань зазначив, що плани загарбників змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і зв'язком провалилися, і це ще одна перемога херсонців.

    Нагадаємо, 30 квітня стало відомо про те, що у Херсонській області повністю зник мобільний зв'язок та інтернет у всіх операторів.

    28 квітня окупанти заявили, що вводять рублі на Херсонщині.

    Служба безпеки України висунула підозру у держзраді двом громадянам України, яких окупанти призначили «керівниками» Херсона та області. Зокрема, йдеться про т.зв. «голову Херсонської обладміністрації» та «голову Херсонської міської адміністрації».

    Раніше призначеному російськими окупантами «голові» Херсонської міської адміністрації Олександру Кобцю прокуратура оголосила підозру у колабораційній діяльності.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Херсонщина: українські оператори зв’язку відновили роботу