Україна стала головним постачальником замороженої чорниці до Китаю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Чорниця стала єдиною позицією плодоовочевої групи цього року, яку Україна експортувала до Китаю

Прибуток від експорту за чотири місяці цього року склав $ 6 млн

Україна за перші чотири місяці 2020 року збільшила експорт замороженої чорниці до Китаю у 5,5 разів. Про це пише East Fruit.

Зазначається, що прибуток від експорту за цей період склав $ 6 млн.

«У результаті різкого зростання обсягу поставок, Україна стала провідним постачальником замороженої чорниці в цю країну і випередила Канаду, Швецію, Латвію, Білорусь, Росію і Польщу, які також експортували цю ягоду до Китаю у замороженому вигляді», - наголошується в повідомленні.

Експерти вказали, що це була єдина позиція плодоовочевої групи, яку Україна експортувала до цього року Китаю. Минулого року Україна постачала до КНР ядра волоських горіхів, проте у 2020 році поки інформації про поставки не було.

Україна протягом шести років збільшує постачання замороженої чорниці до Китаю.

Так, за 2015 рік обсяг експорту склав $ 383 тис. Після цього обсяги щороку збільшувалися і досягли $ 2,8 млн до 2018 року. Потім, в 2019 році, пішов справжній прорив, коли експорт замороженої чорниці виріс відразу більш ніж в три рази - до $ 10 млн.

«Тому, можна з високою часткою ймовірності припустити, що в 2020 році буде оновлено рекорд експорту цих ягід з України в Китай», - прогнозують експерти.

Як повідомлялося, експерти прогнозують в 2020 році один з найгірших за останні п'ять років урожай ранньої суниці.

Нагадаємо, Китай став головним імпортером української соєвої олії.

До відома, у Мінекономіки стверджують, що з початку року обсяги експорту й імпорту знизились.

Як повідомлялося, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону.