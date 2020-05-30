Україна стала головним постачальником замороженої чорниці до Китаю
Прибуток від експорту за чотири місяці цього року склав $ 6 млн
Україна за перші чотири місяці 2020 року збільшила експорт замороженої чорниці до Китаю у 5,5 разів. Про це пише East Fruit.
Зазначається, що прибуток від експорту за цей період склав $ 6 млн.
«У результаті різкого зростання обсягу поставок, Україна стала провідним постачальником замороженої чорниці в цю країну і випередила Канаду, Швецію, Латвію, Білорусь, Росію і Польщу, які також експортували цю ягоду до Китаю у замороженому вигляді», - наголошується в повідомленні.
Експерти вказали, що це була єдина позиція плодоовочевої групи, яку Україна експортувала до цього року Китаю. Минулого року Україна постачала до КНР ядра волоських горіхів, проте у 2020 році поки інформації про поставки не було.
Україна протягом шести років збільшує постачання замороженої чорниці до Китаю.
Так, за 2015 рік обсяг експорту склав $ 383 тис. Після цього обсяги щороку збільшувалися і досягли $ 2,8 млн до 2018 року. Потім, в 2019 році, пішов справжній прорив, коли експорт замороженої чорниці виріс відразу більш ніж в три рази - до $ 10 млн.
«Тому, можна з високою часткою ймовірності припустити, що в 2020 році буде оновлено рекорд експорту цих ягід з України в Китай», - прогнозують експерти.
Як повідомлялося, експерти прогнозують в 2020 році один з найгірших за останні п'ять років урожай ранньої суниці.
Нагадаємо, Китай став головним імпортером української соєвої олії.
До відома, у Мінекономіки стверджують, що з початку року обсяги експорту й імпорту знизились.
Як повідомлялося, Україна продовжує активно вивозити зерно. Експорт пшениці на третину більший, ніж минулого сезону.