Україна вийшла ще з двох угод у рамках СНД



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Міністерство закордонних справ України у встановленому порядку повідомить Виконавчий комітет СНД про припинення для України дії зазначених угод

Угоди вже давно застарілі і втратили своє практичне значення, - Мінекономрозвитку

Кабінет міністрів 24 квітня 2019 року ухвалив рішення щодо виходу України з двох угод у рамках Співдружності незалежних держав (СНД).

Про це повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

«24 квітня Кабінет міністрів ухвалив ініційоване Мінекономрозвитку рішення щодо припинення дії Угоди про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів та Угоди про методологічне співставлення і створення загальної статистичної бази Економічного союзу в рамках СНД», - йдеться в повідомленні.

У Мінекономрозвитку зауважили, що Угода про взаємне забезпечення збереження міждержавних секретів у галузі правової охорони винаходів, підписана 4 червня 1999 року у Мінську, розроблена з метою забезпечити правову охорону секретних винаходів, що були створені у колишньому СРСР.

«На сьогодні правові відносини між державами-учасницями Угоди в цій сфері (правова охорона секретних винаходів – ред.) вже відсутні. Сама ж Угода є в цілому застарілою і не відповідає сучасному стану економічних відносин між країнами, що входять до СНД», - зазначили у Мінекономрозвитку.

Угода про методологічне співставлення і створення загальної статистичної бази Економічного союзу CНД укладена 10 лютого 1995 року в Алмати з метою створення загальної статистичної бази, формування якої забезпечується на основі переліку показників для міждержавного обміну між країнами-учасниками СНД.

«Однак, у сучасних реаліях ця Угода (про методологічне співставлення і створення загальної статистичної бази Економічного союзу CНД – ред.) вже давно втратила своє практичне значення та не застосовується», - йдеться в повідомленні.

У Мінекономрозвитку відзначити, що вся необхідна і потенційно корисна статистична інформація, зокрема, економічного характеру, в повному обсязі розміщена у відкритому доступі на офіційних веб-сайтах статистичних органів країн.

Відповідно до рішення уряду України, Міністерство закордонних справ України у встановленому порядку повідомить Виконавчий комітет СНД про припинення для України дії зазначених угод.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів України 17 квітня припинив для України дію угоди від 1995 року, спрямованої на зміцнення і розвиток співпраці між державами СНД у галузі стандартизації озброєння і військової техніки. А наприкінці січня уряд припинив дію трьох угод щодо економічної співпраці в межах Співдружності Незалежних Держав (СНД). Зокрема було припинено дію Угоди про міждержавний обмін економічною інформацією, Угоди про обмін інформацією в галузі зовнішньоекономічної діяльності та Угоди про співробітництво в галузі зовнішньоекономічної діяльності.