Україна з 2022 року витратила 5 млн грн з бюджету на перегляд порнографії – ЗМІ

Чинне законодавство передбачає покарання за ввезення, виготовлення та поширення порнографії

Стало відомо, скільки держава витрачає на експертизу порнографії. За підрахунками журналістами, загальна сума витрат на експертизи може сягати 4,9 млн грн із 2022 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Українську правду».

«Згідно з одним рішенням суду, за 33 години перегляду відео експерт отримав близько 15 тис. грн – тобто, приблизно 500 грн за годину», – пише видання.

Зауважимо, чинне законодавство передбачає покарання за ввезення, виготовлення та поширення порнографії (за участю повнолітніх людей) у вигляді штрафів та позбавлення волі на строк до семи років.

Нагадаємо, за перше півріччя 2025 року в Україні зафіксовано понад 2,3 тис. кримінальних проваджень щодо порнографії. За даними Генеральної прокуратури України, це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Примітно, що, якщо кількість справ щодо дитячої порнографії зменшилася на 4%, то проваджень стосовно виготовлення, збуту та розповсюдження «дорослого» контенту побільшало у 1,5 раза. За останні три роки до суду доходить, в середньому, 85% таких справ.