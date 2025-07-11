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В Україні зросла кількість кримінальних справ за порнографію

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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В Україні зросла кількість кримінальних справ за порнографію
Понад 2,3 тис кримінальних проваджень щодо порнографії було зафіксовано за пів року 2025
фото з відкритих джерел

Кількість кримінальних справ за порнографію зросла на 20% у 2025 році

За перше півріччя 2025 року в Україні зафіксовано понад 2,3 тис кримінальних проваджень щодо порнографії. За даними Генеральної прокуратури України, це на 20% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Примітно, що, якщо кількість справ щодо дитячої порнографії зменшилася на 4%, то проваджень стосовно виготовлення, збуту та розповсюдження «дорослого» контенту побільшало у 1,5 раза. За останні три роки до суду доходить, в середньому, 85% таких справ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Опендатабот».

Загалом за півроку 2025 року було відкрито 2 368 кримінальних проваджень, пов'язаних із порнографією. Близько 60% усіх справ цьогоріч (1 411 проваджень) відкрито за статтею 301 Кримінального кодексу України (ККУ), що стосується «дорослого» контенту. Це у 1,5 раза більше, ніж торік. Водночас, 957 справ стосуються дитячої порнографії, їх кількість незначно зменшилася порівняно з минулим роком.

В Україні зросла кількість кримінальних справ за порнографію фото 1
інфографіка: Опендатабот

Щомісяця відкривається близько 235 нових справ щодо контенту 18+. Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 137 справ на місяць, а у 2023 – лише 75. Найбільше проваджень цьогоріч було відкрито у березні (375) та січні (355), що є рекордними показниками за всі роки спостережень.

Наразі 96% справ за ст. 301 ККУ вже мають підозрюваних, а 80% передані до суду. За статтею 301-1 ККУ підозру вручено у 89% справ, і 85% з них перебувають на розгляді в суді. Загалом, високий відсоток справ, що надходять до суду – в середньому 85% за останні три роки.

В Україні зросла кількість кримінальних справ за порнографію фото 2
інфографіка: Опендатабот

Зростання кількості справ відбувається на тлі дискусій щодо декриміналізації виробництва контенту для дорослих. У червні 2025 року Світлана Дворнікова, авторка контенту для дорослих на платформі OnlyFans, опублікувала петицію на сайті Офісу Президента України з проханням декриміналізувати виробництво такого контенту. Модель зазначила, що проти неї відкрито кримінальну справу за статтею 301 ККУ, хоча за 5 років своєї діяльності вона сплатила понад 40 млн грн податків.

Світлана Дворнікова закликала президента Володимира Зеленського публічно підтримати законопроєкт № 12191 та сприяти його якнайшвидшому внесенню на розгляд Верховної Ради. Цей законопроєкт пропонує зміни до статті 301 Кримінального кодексу, за якою переслідують авторів контенту для дорослих на OnlyFans та інших платформах. У грудні 2024 року його підтримав Правоохоронний комітет Верховної Ради.

Петиція набрала необхідну кількість підписів менш ніж за два тижні. 8 липня 2025 року президент Володимир Зеленський відповів на петицію та направив пропозиції до Верховної Ради.

Як відомо, минулого року 350 моделей OnlyFans задекларували 305 млн грн доходу та сплатили з них 59 млн грн податків, що підкреслює економічний потенціал цієї сфери.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відповів на петицію з проханням декриміналізувати порнографію

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Теги: дискримінація Володимир Зеленський інтернет

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