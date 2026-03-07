Головна Країна Події в Україні
Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN можуть застосовуватися для знищення іранських безпілотників – Reuters

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Українські дрони-перехоплювачі P1-SUN можуть застосовуватися для знищення іранських безпілотників – Reuters
Система P1-SUN за останні 4 місяці збила понад 1500 «шахедів»
фото: Reuters

Україна готує експорт дронів-перехоплювачів до країн Перської затоки на тлі війни в Ірані

Українські виробники безпілотників, які накопичили унікальний досвід у боротьбі з іранськими «шахедами», розглядають можливість масштабного експорту систем-перехоплювачів. Запити на постачання вже надійшли від США та країн Близького Сходу, де загострення конфлікту з Іраном створило гостру потребу в дешевих та ефективних засобах ППО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання посилаючись на джерела в українському уряді та представників оборонного сектору, у той час як ракети до систем Patriot (PAC-3) коштують близько $4 млн за одиницю, українські дрони-перехоплювачі, такі як P1-SUN від компанії SkyFall, обходяться приблизно в $1000. Це робить їх ідеальним інструментом для знищення безпілотників «Шахед-136», вартість яких варіюється від $50 тис. до $100 тис.

Система P1-SUN за останні 4 місяці збила понад 1500 «шахедів» та 1000 інших ворожих БпЛА.

У лютому 2026 року саме дрони-перехоплювачі забезпечили знищення 70% повітряних цілей у небі над Києвом та областю.

За словами Ігоря Федірка, гендиректора державної асоціації UCDI, українські потужності дозволяють виробляти вдвічі більше систем, ніж потребують ЗСУ.

Компанія SkyFall заявила про готовність виробляти до 50 тис. перехоплювачів на місяць.

Експортний потенціал оцінюється у 5–10 тис. одиниць щомісяця без шкоди для обороноздатності України.

Нагадаємо, масштабне військове протистояння з Іраном змусило адміністрацію Трампа кардинально переглянути свої відносини з європейськими союзниками. Як пишуть оглядачі Bloomberg, тепер Білий дім потребує підтримки Євросоюзу.

За даними видання, затяжна війна на Близькому Сході стала «холодним душем» для Дональда Трампа. Усвідомивши, що самотужки протистояти іранському режиму та забезпечувати безпеку глобальних торгових шляхів вкрай важко, президент Сполучених Штатів Америки почав шукати шляхи до відновлення союзу з Європою.

