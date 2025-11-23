Граничні ціни стримують конкуренцію на ринку електроенергії – аналітик ExPro Consulting

Граничні ціни в Україні обмежують конкуренцію та впливають на обсяги імпорту електроенергії з ЄС – аналітикиня Орлова

Обмеження на ринку електроенергії, зокрема граничні ціни, залишаються одним із ключових факторів, що впливають на імпорт та формування ціни в Україні. Про це заявила аналітик ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова.

За її словами, чинні прайс-кепи безпосередньо впливають на різницю між українськими та європейськими цінами.

«Серед обмежень щодо імпорту можна назвати і ціну, все-таки на українському ринку вона поки що обмежена і діють так звані граничні ціни або їх називають ще прайс-кепи, які впливають на ціноутворення на ринку», – зазначила експертка.

Нагадаємо, за словами віцепрезидента з питань енергетики Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC Ukraine) Олександра Трохимця, ринок електроенергії має бути передбачуваним і стабільним, щоб учасники могли оцінити ризики та розрахувати окупність інвестицій. Однак постійне втручання держави через механізми ПСО, цінові обмеження та прайс-кепи позбавляє його ринкової логіки.