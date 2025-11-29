Українська компанія отримала найпрестижнішу світову нагороду в галузі маркетингових комунікацій

ДТЕК було відзначено золотою нагородою Effie за кампанію «Світло тримається»

Компанія ДТЕК отримала золоту нагороду Effie за кампанію «Світло тримається», у яку було залучено найвідоміші бренди України. Про це свідчить рейтинг Effie.

Зокрема, ДТЕК отримав винагороду за кампанію «Світло тримається», де компанія обʼєднала українські бренди, щоб показати, як всі вони працюють в умовах постійних обстрілів.

Зазначається, що Effie Awards – це найпрестижніша світова нагорода в галузі маркетингових комунікацій, яку отримують за головне досягнення в сфері – ефективність.

Раніше 10 працівників ДТЕК Ріната Ахметова отримали державну нагороду від Президента Володимира Зеленського за відновлення після обстрілів.