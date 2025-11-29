Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Українська компанія отримала найпрестижнішу світову нагороду в галузі маркетингових комунікацій

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Українська компанія отримала найпрестижнішу світову нагороду в галузі маркетингових комунікацій
ДТЕК отримав винагороду за кампанію «Світло тримається»
фото: effie.org.ua

ДТЕК було відзначено золотою нагородою Effie за кампанію «Світло тримається»

Компанія ДТЕК отримала золоту нагороду Effie за кампанію «Світло тримається», у яку було залучено найвідоміші бренди України. Про це свідчить рейтинг Effie. 

Зокрема, ДТЕК отримав винагороду за кампанію «Світло тримається», де компанія обʼєднала українські бренди, щоб показати, як всі вони працюють в умовах постійних обстрілів.

Зазначається, що Effie Awards – це найпрестижніша світова нагорода в галузі маркетингових комунікацій, яку отримують за головне досягнення в сфері – ефективність.

Раніше 10 працівників ДТЕК Ріната Ахметова отримали державну нагороду від Президента Володимира Зеленського за відновлення після обстрілів.

Читайте також:

Теги: ДТЕК енергетика

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
У Києві скасовано графіки відключення світла
26 листопада, 21:12
Відключення світла повʼязані з масованими атаками на енергосистему України
Київ: графіки відключення світла 26 листопада 2025 року
25 листопада, 20:33
Тімченко повідомив, що енергетики цілодобово працюють, щоб відновити пошкоджену Росією інфраструктуру
ДТЕК цілодобово відновлює інфраструктуру та імпортує енергію в Україну
25 листопада, 13:48
Компанія отримала нагороди в номінаціях «Best Overall European Storage Project» та «Developer of the Year»
ДТЕК отримав дві нагороди Energy Storage Awards 2025 за будівництво установок зберігання енергії
23 листопада, 14:43
У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах
У Києві застосовані аварійні відключення електроенергії в окремих районах
8 листопада, 12:16
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області
ДТЕК оголосив про екстрені відключення світла у Києві та Київській області
8 листопада, 11:50
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
Київ: змінено графіки відключення світла 8 листопада 2025 року
8 листопада, 11:23
Державний «Енергоатом» задекларував 173,9 млрд грн виторгу
П’ять держкомпаній увійшли до топ-10 за обсягом виторгу в минулому кварталі
6 листопада, 08:41
З початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 210 разів
Окупанти атакували ТЕС в різних регіонах України
30 жовтня, 09:28

Економіка

Українська компанія отримала найпрестижнішу світову нагороду в галузі маркетингових комунікацій
Українська компанія отримала найпрестижнішу світову нагороду в галузі маркетингових комунікацій
«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
«Укрзалізниця» не має фінансувати пасажирські перевезення за рахунок вантажних тарифів – президентка ЄБРР
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових
У Києві стартувала виставка ДТЕК та Костянтина й Влади Ліберових
Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії
Металурги закликають НКРЕКП знизити тарифи на диспетчеризацію електроенергії
«Хребет української економіки»: Forbes назвав найбільшу приватну компанію України у 2025 році
«Хребет української економіки»: Forbes назвав найбільшу приватну компанію України у 2025 році
Рекорд підозрілих фіноперацій: скільки справ отримали правоохоронці
Рекорд підозрілих фіноперацій: скільки справ отримали правоохоронці

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
Вчора, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
Вчора, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua