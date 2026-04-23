Українські виробники скаржаться на контрабанду імпортних квітів

В Україні ринок квітів стикається із масштабною контрабандою імпортної продукції. До певного часу митниця фіксувала близько 5% реального обсягу імпорту квітів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії».

За словами директора компанії «Асканія-Флора» Валерія Горбаня, через «сірий» імпорт українські виробники опиняються у нерівних умовах конкуренції. «Ми не проти конкуренції, але вона має бути чесною: ми платимо податки, а квітка, яка заїжджає без митниці, – ні», – зазначив Горбань.

Проблему тіньового ринку підтверджують і оцінки влади. За даними голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, 78% квіткового ринку України перебуває «в тіні».

За його словами, нині легально в Україну потрапляє лише 22% квіткової продукції від реального обсягу, а втрати державного бюджету від контрабанди та ухилення від податків можуть сягати 2 млрд грн на рік.

Найгостріша ситуація склалася у сегменті троянд. Із приблизно 3 тис. тонн квітів, що надійшли на український ринок, митне оформлення пройшло лише 136 тонн.

Парламентська тимчасова слідча комісія також встановила, що значна частина контрабанди оформлюється через фірми-«одноденки», які декларують товар за мінімальною вартістю. За три з половиною роки такі схеми коштували бюджету понад 600 млн грн.

Раніше «Главком» писав, що лише з кожної двадцятої імпортованої троянди сплачуються всі митні платежі. За словами нардепки Галини Янченко, серед ключових схем обходу митних платежів – підміна вантажності, коли замість 10 тонн декларується лише одна. Крім того, дорогі квіти ввозяться під виглядом дешевих рослин, щоб занизити сплату мита.

Нардепка каже, що таким чином 95% троянд потрапляють в Україну контрабандою. За її словами, орієнтовні втрати бюджету тільки на трояндах за останні три роки – 600 млн грн. «Вся інформація включно з потенційними порушниками передана правоохоронним органам. За місяць перевіримо результат», – каже вона.