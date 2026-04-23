Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Українські виробники скаржаться на контрабанду імпортних квітів

glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Більшість квітів потрапляє в Україну поза митним контролем
колаж: glavcom.ua

За оцінкою голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, 78% квіткового ринку України перебуває «в тіні»

В Україні ринок квітів стикається із масштабною контрабандою імпортної продукції. До певного часу митниця фіксувала близько 5% реального обсягу імпорту квітів. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Трояндова економіка. Як виживає квітковий бізнес під час війни: три історії».

За словами директора компанії «Асканія-Флора» Валерія Горбаня, через «сірий» імпорт українські виробники опиняються у нерівних умовах конкуренції. «Ми не проти конкуренції, але вона має бути чесною: ми платимо податки, а квітка, яка заїжджає без митниці, – ні», – зазначив Горбань.

Проблему тіньового ринку підтверджують і оцінки влади. За даними голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, 78% квіткового ринку України перебуває «в тіні».

За його словами, нині легально в Україну потрапляє лише 22% квіткової продукції від реального обсягу, а втрати державного бюджету від контрабанди та ухилення від податків можуть сягати 2 млрд грн на рік.

Найгостріша ситуація склалася у сегменті троянд. Із приблизно 3 тис. тонн квітів, що надійшли на український ринок, митне оформлення пройшло лише 136 тонн.

Парламентська тимчасова слідча комісія також встановила, що значна частина контрабанди оформлюється через фірми-«одноденки», які декларують товар за мінімальною вартістю. За три з половиною роки такі схеми коштували бюджету понад 600 млн грн.

Раніше «Главком» писав, що лише з кожної двадцятої імпортованої троянди сплачуються всі митні платежі. За словами нардепки Галини Янченко, серед ключових схем обходу митних платежів – підміна вантажності, коли замість 10 тонн декларується лише одна. Крім того, дорогі квіти ввозяться під виглядом дешевих рослин, щоб занизити сплату мита.

Нардепка каже, що таким чином 95% троянд потрапляють в Україну контрабандою. За її словами, орієнтовні втрати бюджету тільки на трояндах за останні три роки – 600 млн грн. «Вся інформація включно з потенційними порушниками передана правоохоронним органам. За місяць перевіримо результат», – каже вона.

Теги: митниця імпорт ринок квіти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua