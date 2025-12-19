Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Вільнюсі українці зможуть ще рік користуватися послугою безплатного проїзду. Які умови

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
У Вільнюсі українці зможуть ще рік користуватися послугою безплатного проїзду. Які умови
З 1 березня 2026 року у Вільнюсі впровадять іменні квитки для проїзду громадським транспортом
фото: BaltNews.lt

Українцям потрібно буде отримати іменний квиток для безплатного проїзду в громадському транспорті Вільнюса 

Українські біженці, які мешкають у Вільнюсі зможуть безплатно їздити на автобусах та тролейбусах ще протягом року. Однак існують певні умови, щоб скористатися цією послугою, про які варто знати українцям. Про це пише «Главком» із посиланням на Delfi.

З 1 березня 2026 року у Литві в місті Вільнюс, щоб скористатися послугами громадського транспорту треба буде мати іменний квиток. Його зможуть отримати люди, які мають посвідку на проживання та закордонний документ, що підтверджує особу.

Тому українські біженці, які хочуть користуватися послугою безплатного проїзду мають отримати електронний квиток. Він почне діяти з моменту отримання та буде чинним до 31 грудня 2026 року.

Варто знати, що до 1 березня подібні послуги діятимуть, як раніше. З березня по серпень триватиме перехідний період, тоді пільга ще діятиме без іменного квитка. Проте з 1 вересня необхідно буде мати іменний квиток, щоб їздити безплатно.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Литва відмовляється від російської мови на іспитах для водіїв з 2026 року. Теоретичний іспит на право керування автомобілем у Литві відтепер можна буде складати лише литовською або іншими офіційними мовами ЄС. Заборона стосується російської мови, яка раніше була доступною для кандидатів. 

Також повідомлялося, що Литва анулювала понад 100 посвідок на проживання росіянам. Це сталося через часті поїздки людей до Росії або Білорусі. Згідно з литовськими законами, автоматичне анулювання посвідки на проживання відбувається для тих, хто протягом трьох місяців здійснив поїздку до двох згаданих держав більше одного разу. Відомо, що такий режим для фізичних осіб ввели в Литві у 2023 році та неодноразово продовжували.

Читайте також:

Теги: Литва транспорт біженці українці за кордоном

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

МЗС Білорусі назвало заліт дрона «навмисною провокацією»
Білорусь звинуватила Литву в запуску дрона
1 грудня, 15:49
Вільнюський аеропорт тимчасово закрився через повітряні кулі
Вільнюський аеропорт тимчасово закрився через повітряні кулі
30 листопада, 22:43
Нині в Україні діє лише технічний контроль для комерційних вантажівок та автобусів
«Обов’язковий технічний контроль». Мінрозвитку планує нову автомобільну реформу
28 листопада, 18:14
Метеозонди з Білорусі змушують Литву думати про надзвичайний стан
Литва може запровадити надзвичайний стан через метеозонди з Білорусі
3 грудня, 15:52
Тимчасовий дозвіл діє протягом трьох років та не передбачає постійне проживання
У Польщі змінено правила подання заяв на тимчасове проживання – деталі
3 грудня, 10:58
У Франції усі, хто потребує безплатної їжі, може її отримати, а також засоби гігієни та місце для ночівлі
Переваги життя у Франції. Українка розповіла, як країна ставиться до своїх мешканців
4 грудня, 13:49
Окупанти підвішували полонених за руки, душили, били струмом та обливали крижаною водою на морозі
Правоохоронці викрили росіянина, який катував іноземного волонтера в Мелітополі
8 грудня, 16:50
Польща планує скасувати особливий статус для українців у 2026 році
Польща планує скасувати особливий статус для українців у 2026 році
17 грудня, 06:09
Військовослужбовець був поранений під час навчань зі стрільби
У Литві під час навчань загинув бельгійський військовий
1 грудня, 07:08

Соціум

У Вільнюсі українці зможуть ще рік користуватися послугою безплатного проїзду. Які умови
У Вільнюсі українці зможуть ще рік користуватися послугою безплатного проїзду. Які умови
У Туреччині впав російський дрон (фото)
У Туреччині впав російський дрон (фото)
У Тольятті атаковано один із найбільших хімічних заводів РФ (відео)
У Тольятті атаковано один із найбільших хімічних заводів РФ (відео)
У Швейцарії засуджено чоловіка, який воював на боці України
У Швейцарії засуджено чоловіка, який воював на боці України
У Росії пролунали вибухи: в Орлі виникли проблеми зі світлом
У Росії пролунали вибухи: в Орлі виникли проблеми зі світлом
«Я пишався тим, що робив». Оприлюднено прощальний лист британського десантника, загиблого в Україні
«Я пишався тим, що робив». Оприлюднено прощальний лист британського десантника, загиблого в Україні

Новини

Визначився порядок артистів у голосуванні Національного відбору на Євробачення-2026
Сьогодні, 15:27
Став відомий попередній дизайн сцени Євробачення-2026 у Відні
Сьогодні, 14:49
В Україні хмарно: погода на 19 грудня
Сьогодні, 05:59
День адвокатури України: найкращі привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 00:38
В Україні без опадів: погода на 18 грудня
Вчора, 05:59
Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua