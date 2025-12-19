У Вільнюсі українці зможуть ще рік користуватися послугою безплатного проїзду. Які умови

Українцям потрібно буде отримати іменний квиток для безплатного проїзду в громадському транспорті Вільнюса

Українські біженці, які мешкають у Вільнюсі зможуть безплатно їздити на автобусах та тролейбусах ще протягом року. Однак існують певні умови, щоб скористатися цією послугою, про які варто знати українцям. Про це пише «Главком» із посиланням на Delfi.

З 1 березня 2026 року у Литві в місті Вільнюс, щоб скористатися послугами громадського транспорту треба буде мати іменний квиток. Його зможуть отримати люди, які мають посвідку на проживання та закордонний документ, що підтверджує особу.

Тому українські біженці, які хочуть користуватися послугою безплатного проїзду мають отримати електронний квиток. Він почне діяти з моменту отримання та буде чинним до 31 грудня 2026 року.

Варто знати, що до 1 березня подібні послуги діятимуть, як раніше. З березня по серпень триватиме перехідний період, тоді пільга ще діятиме без іменного квитка. Проте з 1 вересня необхідно буде мати іменний квиток, щоб їздити безплатно.

Раніше «Главком» повідомляв про те, що Литва відмовляється від російської мови на іспитах для водіїв з 2026 року. Теоретичний іспит на право керування автомобілем у Литві відтепер можна буде складати лише литовською або іншими офіційними мовами ЄС. Заборона стосується російської мови, яка раніше була доступною для кандидатів.

Також повідомлялося, що Литва анулювала понад 100 посвідок на проживання росіянам. Це сталося через часті поїздки людей до Росії або Білорусі. Згідно з литовськими законами, автоматичне анулювання посвідки на проживання відбувається для тих, хто протягом трьох місяців здійснив поїздку до двох згаданих держав більше одного разу. Відомо, що такий режим для фізичних осіб ввели в Литві у 2023 році та неодноразово продовжували.