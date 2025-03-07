Кабмін зобов’яже «Укрнафту» продавати газ для потреб населення за механізмом пільгових поставок – джерела

Кабмін покладе на «Укрнафту» спеціальні обов’язки з продажу газу – ExPro

Кабінет Міністрів України планує покласти на ПАТ «Укрнафта» спеціальні обов’язки (ПСО) щодо продажу природного газу власного видобутку для споживачів, які підпадають під дію цього механізму. Про це повідомили джерела ExPro у Групі «Нафтогаз» та Міністерстві енергетики України, зазначивши, що робота над відповідним рішенням триває.

«Відповідно до змін, «планується продовжити термін дії ПСО для постачання природного газу побутовим споживачам, операторам газорозподільних систем, постачальнику «останньої надії» (ГК «Нафтогаз України») та виробникам електроенергії з природного газу ще на рік – до 30 квітня 2026 року включно».

Раніше обов’язки постачати газ для соціальних категорій споживачів виконувала виключно НАК «Нафтогаз України», але тепер «Укрнафта» також буде зобов’язана продавати природний газ власного видобутку у рамках ПСО за фіксованою ціною – 7 420 грн/тис. куб. м (з ПДВ).

При цьому уряд планує підвищити ціну природного газу в рамках ПСО для виробників електроенергії з природного газу, що дозволить зменшити дисбаланси на ринку.

Зміни можуть бути такими:

Для теплоелектроцентралей (ТЕЦ), які виробляють електроенергію у теплофікаційному циклі, – з 16 500 до 18 000 грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Для теплових електростанцій (ТЕС) та ТЕЦ, які виробляють електроенергію у конденсаційному циклі, – з 10 950 до 16 000 грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Для газотурбінних та газопоршневих установок – з 16 500 до 18 000 грн/тис. куб. м (з ПДВ).

Раніше ряд експертів закликали уряд прийняти це рішення. За їхніми словами, цей крок допоможе уникнути ризиків дефіциту газу, стабілізувати ціни на енергоресурси та гарантувати безперебійне постачання для ключових споживачів.