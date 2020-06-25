«Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення на Прикарпатті



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Раніше повідомлялося, що через паводки на Прикарпатті Укрзалізниця тимчасово відмінила курсування 7 приміських поїздів

25 червня о 20:16 вирушить у рейс поїзд Коломия — Снятин, а завтра відновить курсування поїзд Івано-Франківськ — Ворохта

«Укрзалізниця» сьогодні, 25 червня, закінчує роботи в Іванов-Франківській області з відновлення закритих через негоду дільниць та запустить перші приміські потяги. Про це йдеться на сайті підприємства.

Зазначається, що о 20:16 вирушить у рейс поїзд Коломия — Снятин, а завтра відновить курсування поїзд Івано-Франківськ — Ворохта.

«Негода на Прикарпатті пошкодила 14 ділянок на залізниці. Станом на ранок 25 червня наслідки негоди ліквідовані на 9 дільницях», - йдеться у повідомленні.

В «Укрзалізниці відзначають, що основні роботи проводилися в районі рік Дністровсько-Прутського басейну, де через тривалі опади були пошкоджені об’єкти залізничної інфраструктури.

«Наразі відновлювальні роботи завершено на перегонах Делятин — Яремче, Яремче — Микуличин, Долина — Вигода. Тривають роботи на перегонах Микуличин — Ворохта, Бурштин — Галич, Калуш — Бондарів та Заболотів — Видинів. Загалом залізничники розчистили понад 300 куб. м селів та відновили понад 900 куб. м насипів та баластної призми», - інформує «Укрзалізниця».

За попередніми прогнозами, останній перегін буде відкритий для руху поїздів сьогодні о 22:00. Також колійні працівники проводять позапланові огляди та обходи для виявлення пошкоджень та їх оперативного усунення.

Раніше повідомлялося, що через паводки на Прикарпатті Укрзалізниця тимчасово відмінила курсування 7 приміських поїздів.

Так, з 24 червня не курсують чотири приміські поїзди: Коломия — Снятин, Снятин — Коломия, Ворохта — Івано-Франківськ та Івано-Франківськ — Ворохта.

Також з 25 червня Укрзалізниця відмінила курсування трьох поїздів: Снятин — Коломия, Коломия — Снятин, Ворохта — Івано-Франківськ.

До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.