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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення на Прикарпатті

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    Раніше повідомлялося, що через паводки на Прикарпатті Укрзалізниця тимчасово відмінила курсування 7 приміських поїздів - «Укрзалізниця» відновлює залізничне сполучення на Прикарпатті
    Раніше повідомлялося, що через паводки на Прикарпатті Укрзалізниця тимчасово відмінила курсування 7 приміських поїздів

    25 червня о 20:16 вирушить у рейс поїзд Коломия — Снятин, а завтра відновить курсування поїзд Івано-Франківськ — Ворохта

    «Укрзалізниця» сьогодні, 25 червня, закінчує роботи в Іванов-Франківській області з відновлення закритих через негоду дільниць та запустить перші приміські потяги. Про це йдеться на сайті підприємства.

    Зазначається, що о 20:16 вирушить у рейс поїзд Коломия — Снятин, а завтра відновить курсування поїзд Івано-Франківськ — Ворохта.

    «Негода на Прикарпатті пошкодила 14 ділянок на залізниці. Станом на ранок 25 червня наслідки негоди ліквідовані на 9 дільницях», - йдеться у повідомленні.

    В «Укрзалізниці відзначають, що основні роботи проводилися в районі рік Дністровсько-Прутського басейну, де через тривалі опади були пошкоджені об’єкти залізничної інфраструктури.

    «Наразі відновлювальні роботи завершено на перегонах Делятин — Яремче, Яремче — Микуличин, Долина — Вигода. Тривають роботи на перегонах Микуличин — Ворохта, Бурштин — Галич, Калуш — Бондарів та Заболотів — Видинів. Загалом залізничники розчистили понад 300 куб. м селів та відновили понад 900 куб. м насипів та баластної призми», - інформує «Укрзалізниця».

    За попередніми прогнозами, останній перегін буде відкритий для руху поїздів сьогодні о 22:00. Також колійні працівники проводять позапланові огляди та обходи для виявлення пошкоджень та їх оперативного усунення.

    Раніше повідомлялося, що через паводки на Прикарпатті Укрзалізниця тимчасово відмінила курсування 7 приміських поїздів.

    Так, з 24 червня не курсують чотири приміські поїзди: Коломия — Снятин, Снятин — Коломия, Ворохта — Івано-Франківськ та Івано-Франківськ — Ворохта.

    Також з 25 червня Укрзалізниця відмінила курсування трьох поїздів: Снятин — Коломия, Коломия — Снятин, Ворохта — Івано-Франківськ.

    До відома, сьогодні рятувальники попередили про підйом води у трьох річках.

    Також рятувальники повідомили, що негода зруйнувала на Заході України понад 100 км доріг та 64 мости.

    Зазначимо, що в Івано-Франківській області за дві доби випало 200-235 міліметрів опадів, це до 2-2,5 місячних норм.

    Через негоду у західних областях України ще з понеділка 22 червня почалися паводки. Так, ще 22 червня поблизу села Банилів Вижненського району на річці Черемош стався порив дамби №5 на відрізку понад 10 метрів.

    Вже тоді рятувальники попередили про паводки у Карпатах. Фахівці попередили, що затопить щонайменше чотири райони.

    Також через паводок понад тисяча мешканців Буковини залишилася без газу.

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