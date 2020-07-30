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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» відновлює курсування потягу до Карпат

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    Потяг відправлятиметься з Києва по непарних днях - «Укрзалізниця» відновлює курсування потягу до Карпат
    Потяг відправлятиметься з Києва по непарних днях

    Потяг Київ — Рахів почне курсувати з 3 серпня

    Укрзалізниця відновлює курсування поїзда №217/218 Київ — Рахів. Про це йдеться на сайті підприємства.

    Зазначається, що квитки вже у продажу.

    «У перший рейс цей поїзд відправиться з Києва 3 серпня, далі курсуватиме по непарних днях, а з Рахова 4 серпня та курсуватиме по парних днях», - йдеться у повідомленні.

    З детальним розкладом поїзда можна ознайомитися на офіційному сайті «Укрзалізниці».

    Нагадаємо, що всі поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Також посилено обробку постільної білизни під час прання. У кожному вагоні встановлено санітайзер, яким можуть користуватися пасажири. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

    Для посадки в поїзд пасажири обов'язково повинні вдягти захисну маску, а також пройти температурний скринінг при вході на вокзал та при посадці до вагона. З огляду на заходи безпеки пасажирам рекомендовано якнайменше пересуватися по вагонах.

    Як повідомлялося, «Укрзалізниця»  з 31 липня цього року відновить курсування 17 регіональних поїздів. 

    Також нагадаємо,  «Укрзалізниця» відновлює харчування, але не у всіх потягах.

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