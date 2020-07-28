У Києві завтра запустять додаткові рейси міської електрички



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У Києві з 29 липня запустять додаткові рейси міської електрички

Суботами та неділями курсування буде відбуватися згідно з попереднім розкладом - без змін

У Києві з 29 липня запустять додаткові рейси міської електрички, які курсуватимуть в годину пік.

Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

«Із 29 липня 2020 року робочі дні призначаються додаткові рейси міських електропоїздів», - йдеться в повідомленні.

Відтак від завтра запустять рейси:

у ранкову годину пік - рейси №7306, 7315/16, 7325 (в напрямку Е1);

у вечірню годину пік - рейси №7422, 7429/30, 7437 (в напрямку Е2).

Суботами та неділями курсування буде відбуватися згідно з попереднім розкладом - без змін.

«З новим розкладом руху можна ознайомитися на касових павільйонах станцій міської електрички, та на інформаційних стендах біля турнікетів, а також на офіційному сайті КП «Київпастранс», - зазначили у відомстві.

Рух міської електрички у Києві частково відновився з 8 червня.

Як повідомлялося, борг КП «Київпастранс» перед АТ «Укрзалізниця» за ремонт рухомого складу міської електрички та використання інфраструктури становить понад 6 млн грн.