У Києві завтра запустять додаткові рейси міської електрички
Суботами та неділями курсування буде відбуватися згідно з попереднім розкладом - без змін
У Києві з 29 липня запустять додаткові рейси міської електрички, які курсуватимуть в годину пік.
Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».
«Із 29 липня 2020 року робочі дні призначаються додаткові рейси міських електропоїздів», - йдеться в повідомленні.
Відтак від завтра запустять рейси:
- у ранкову годину пік - рейси №7306, 7315/16, 7325 (в напрямку Е1);
- у вечірню годину пік - рейси №7422, 7429/30, 7437 (в напрямку Е2).
Суботами та неділями курсування буде відбуватися згідно з попереднім розкладом - без змін.
«З новим розкладом руху можна ознайомитися на касових павільйонах станцій міської електрички, та на інформаційних стендах біля турнікетів, а також на офіційному сайті КП «Київпастранс», - зазначили у відомстві.
Рух міської електрички у Києві частково відновився з 8 червня.
Як повідомлялося, борг КП «Київпастранс» перед АТ «Укрзалізниця» за ремонт рухомого складу міської електрички та використання інфраструктури становить понад 6 млн грн.