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    У Києві завтра запустять додаткові рейси міської електрички

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    У Києві з 29 липня запустять додаткові рейси міської електрички - У Києві завтра запустять додаткові рейси міської електрички
    У Києві з 29 липня запустять додаткові рейси міської електрички

    Суботами та неділями курсування буде відбуватися згідно з попереднім розкладом - без змін

    У Києві з 29 липня запустять додаткові рейси міської електрички, які курсуватимуть в годину пік.

    Про це повідомляє пресслужба «Київпастрансу».

    «Із 29 липня 2020 року робочі дні призначаються додаткові рейси міських електропоїздів», - йдеться в повідомленні.

    Відтак від завтра запустять рейси:

    • у ранкову годину пік - рейси №7306, 7315/16, 7325 (в напрямку Е1);
    • у вечірню годину пік - рейси №7422, 7429/30, 7437 (в напрямку Е2).

    Суботами та неділями курсування буде відбуватися згідно з попереднім розкладом - без змін.

    «З новим розкладом руху можна ознайомитися на касових павільйонах станцій міської електрички, та на інформаційних стендах біля турнікетів, а також на офіційному сайті КП «Київпастранс», - зазначили у відомстві.

    Рух міської електрички у Києві частково відновився з 8 червня.

    Як повідомлялося, борг КП «Київпастранс» перед АТ «Укрзалізниця» за ремонт рухомого складу міської електрички та використання інфраструктури становить понад 6 млн грн.

    Укрзалізниця Київпастранс
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