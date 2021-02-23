«Укрзалізницю» слід розділити, якщо ми хочемо навести там фінансовий порядок, – нардеп

Бондарєв нагадав, що минулого року «Укрзалізниця» сплатила понад 4 млрд грн податку на землю під залізничними коліями, та наголосив, що такого податку немає в жодній країні світу

«Треба щось робити з громадським перевезенням. І держава повинна фінансувати», – вважає Бондарєв

«Укрзалізниця» має бути розділена на окремі компанії, що забезпечить наведення ладу на залізниці і підвищення ефективності її діяльності.

Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв в ефірі ТК «Апостроф».

«Ми вже давно кажемо, що давайте все-таки наводити лад системно. Треба розподілити цю компанію («Укрзалізницю» – ред.). Окремо треба експлуатувати колії, окремо треба займатися громадським перевезенням» – сказав Бондарєв.

Він звернув увагу на те, що за минулий рік «Укрзалізниця» заробила 20 млрд грн. на перевезенні вантажів, при цьому компанія отримала збиток у 12 млрд грн. на пасажирських перевезеннях. На думку депутата, збиткові пасажирські перевезення має фінансувати держава та місцева влада, а не «Укрзалізниця».

«Треба дійсно щось робити з громадським перевезенням. І держава повинна фінансувати», – вважає Бондарєв.

Окрім того, депутат нагадав, що минулого року «Укрзалізниця» сплатила понад 4 млрд грн. податку на землю під залізничними коліями, та наголосив, що такого податку немає в жодній країні світу.

«Такого немає у світі, що компанія використовує колії, і під стовпами чи під коліями платить податки за використання цієї землі», – зазначив Бондарєв.

Внаслідок всіх цих витрат, за словами депутата, компанія не має коштів на інвестиції в оновлення інфраструктури, яка на сьогодні перебуває в критичному стані, тож реформа «Укрзалізниці» вкрай необхідна.

«Ситуація кричуща. І знос колій сьогодні вже фантастичний, десь 60% треба ремонтувати сьогодні», – сказав він.

Раніше глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

Водночас народний депутат, член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук наголосила, що без підтримки з боку держави провести комплексне реформування «Укрзалізниці» нереально.