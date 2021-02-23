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    Економіка та фінанси

    «Укрзалізницю» слід розділити, якщо ми хочемо навести там фінансовий порядок, – нардеп

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    Бондарєв нагадав, що минулого року &laquo;Укрзалізниця&raquo; сплатила понад 4 млрд грн податку на землю під залізничними коліями, та наголосив, що такого податку немає в жодній країні світу - «Укрзалізницю» слід розділити, якщо ми хочемо навести там фінансовий порядок, – нардеп
    Бондарєв нагадав, що минулого року «Укрзалізниця» сплатила понад 4 млрд грн податку на землю під залізничними коліями, та наголосив, що такого податку немає в жодній країні світу

    «Треба щось робити з громадським перевезенням. І держава повинна фінансувати», – вважає Бондарєв

    «Укрзалізниця» має бути розділена на окремі компанії, що забезпечить наведення ладу на залізниці і підвищення ефективності її діяльності.

    Про це заявив народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв в ефірі ТК «Апостроф».

    «Ми вже давно кажемо, що давайте все-таки наводити лад системно. Треба розподілити цю компанію («Укрзалізницю» – ред.). Окремо треба експлуатувати колії, окремо треба займатися громадським перевезенням» – сказав Бондарєв.

    Він звернув увагу на те, що за минулий рік «Укрзалізниця» заробила 20 млрд грн. на перевезенні вантажів, при цьому компанія отримала збиток у 12 млрд грн. на пасажирських перевезеннях. На думку депутата, збиткові пасажирські перевезення має фінансувати держава та місцева влада, а не «Укрзалізниця».

    «Треба дійсно щось робити з громадським перевезенням. І держава повинна фінансувати», – вважає Бондарєв.

    Окрім того, депутат нагадав, що минулого року «Укрзалізниця» сплатила понад 4 млрд грн. податку на землю під залізничними коліями, та наголосив, що такого податку немає в жодній країні світу.

    «Такого немає у світі, що компанія використовує колії, і під стовпами чи під коліями платить податки за використання цієї землі», – зазначив Бондарєв.

    Внаслідок всіх цих витрат, за словами депутата, компанія не має коштів на інвестиції в оновлення інфраструктури, яка на сьогодні перебуває в критичному стані, тож реформа «Укрзалізниці» вкрай необхідна.

    «Ситуація кричуща. І знос колій сьогодні вже фантастичний, десь 60% треба ремонтувати сьогодні», – сказав він.

    Раніше глава «Укрзалізниці» Володимир Жмак повідомляв, що в 2021 році УЗ буде розділена на 4 компанії (вантажоперевезення, пасажирські перевезення, інфраструктура та виробництво), а непрофільні активи (медзаклади, санаторії, спортивні споруди) будуть виставлені на продаж або передані в концесію. Окрім того, за його словами, УЗ планує інвестувати в оновлення рухомого складу компанії і залізничну інфраструктуру 25 млрд гривень.

    Водночас народний депутат, член парламентського комітету з питань транспорту та інфраструктури Оксана Савчук наголосила, що без підтримки з боку держави провести комплексне реформування «Укрзалізниці» нереально.

    Теги: реформа Укрзалізниця інфраструктура Оксана Савчук перевезення
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