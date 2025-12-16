Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі
Новорічний подарунковий набір від Milka у Запоріжжі
фото: Олена Шевчук/Facebook

У мережі нагадали, що виробник Milka продовжує працювати у Росії, яка вбиває українців

На тлі щоденних обстрілів у прифронтовому Запоріжжі, ціни на святкові товари викликають подив та обурення. Зокрема, журналістка та письменниця Олена Шевчук поділилася у соціальних мережах історією свого візиту до супермаркету, де була вражена вартістю новорічного подарункового набору від популярного бренду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналістки.

Заскочивши до «Сільпо» під час повітряної тривоги, Олена Шевчук натрапила на новорічний набір шоколадок Milka. Його ціна, навіть зі знижкою, виявилася приголомшливою. За її словами, магазин здивував, бо «на продукти тут можна лише дивитися, а купувати простим українцям – неможливо, ціни не дозволяють».

«Пробігаю між рядами і бачу цукерки... і зупиняюсь... бо ціна непросто космічна, а мега-космічна: 224 грами – 849 гривень... і це вже зі знижкою», – написала Шевчук.

Подарунковий набір від Milka на сайті «Сільпо»
Подарунковий набір від Milka на сайті «Сільпо»
скриншот

Шляхом простих підрахунків, вартість кілограма цукерок у такому наборі сягає близько 4,5 тис. грн. Такий ціновий абсурд у місті, що перебуває під постійним вогнем, викликав у журналістки болісні спогади.

Новорічний подарунковий набір від Milka у Запоріжжі
Новорічний подарунковий набір від Milka у Запоріжжі
фото: Олена Шевчук/Facebook

«Я дуже добре пам'ятаю одного дорослого пораненого хлопчика, такого віку, як я У нього було перебито дві руки і я приїжджала його годувати. Так він розповідав, що два тижні з хлопцями їли лише рибні консерви, бо більше нічого не було, в машину з продуктами потрапив дрон і вціліли лише ці консерви. А тут цукерки за 5000 гривень...може я чогось не розумію?», – написала жінка.

Допис Олени Шевчук
Допис Олени Шевчук
скриншот

Публікація викликала шквал коментарів, підіймаючи питання етики та соціальної справедливості.

Зокрема, користувачка Лариса Йохансен закликала не купувати цю продукцію: «Не купуйте цю Мiлку, Nestle. Вони продовжують працювати у Росії, сплачують там податки, за якi нас вбивають». Олена Шевчук зазначила, що ніхто й не збирався купувати, але сам факт наявності такої ціни є обурливим.

Дописувачка Альбіна Шевченко зазначила, що давно не реагує на надто дорогі речі, без яких можна обійтися, але обурюється, коли ціна на звичайні продукти нелогічно змінюється.

Алла Олійник припустила, що наявність таких цін свідчить про наявність нечесно зароблених грошей у місті: «Якщо вони на полиці є, значить комерційники знають, що в Запоріжжі хтось добряче вкрав багато грошей».

Скандал також підкреслив величезну різницю в цінах порівняно з Європою: одна з дописувачок повідомила, що у німецькій мережі Aldi аналогічний набір можна придбати лише за 5,49 євро. Курс євро 16 грудня становить 49,66 грн, тож набір цукерок у Німеччині коштує 273 грн.

Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі фото 1
скриншот коментарів
Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі фото 2
скриншот коментарів
Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі фото 3
скриншот коментарів
Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі фото 4
скриншот коментарів
Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі фото 5
скриншот коментарів

Нагадаємо, фірмові магазини кондитерської фабрики Roshen пропонують покупцям цукерки, ціна яких вражає. Ласощі Gianduja коштують 1549 гривень за кілограм. Журналісти «Главкома» продегустували цукерки Gianduja та розповіли, чим вони особливі. 

Читайте також:

Теги: податки продукти скандал Різдвяні свята Facebook магазин Сільпо

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Насіння гарбуза містить у чотири рази більше магнію, ніж соняшника
Гарбуз проти соняшнику: дієтологи порівняли, яке насіння найкраще для здоров'я
17 листопада, 08:21
Одним із передбачених законом обов’язків нотаріуса є перевірка джерел походження коштів у разі здійснення операцій з нерухомістю на суму від 400 тис. грн і більше
Із 1 січня запрацюють нові правила звітності нотаріусів: що варто знати
2 грудня, 11:30
На Бессарабському ринку відкрили 17 фудкорнерів та окремий бар
Бессарабський ринок відкрився після оновлення
10 грудня, 12:36
В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
В Угорщині пройшов масштабний протест через скандал у центрі для неповнолітніх
14 грудня, 00:44
У Берліні пройшли мирні переговори між США та Україною
Чи можливий мир до Різдва? Bild аналізує «вирішальні переговори» в Берліні
Вчора, 04:40
«Мілкон ЮА» вперше прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів
«Мілкон ЮА» вперше прокоментував скандал навколо виробництва бронежилетів
19 листопада, 21:06
Південна Корея робить активний бізнес на водоростях
Південна Корея оголосила про історичний прорив у сфері експорту
25 листопада, 09:17
Бессарабський ринок – пам’ятка архітектури національного значення, тож будь-які конструктивні зміни заборонені
Бессарабський ринок готується до відкриття після перезапуску: яким він буде (фото)
4 грудня, 11:23
Новорічна ялинка на Софійській площі
У мережі розгорілася суперечка через головну ялинку Києва
12 грудня, 08:38

Суспільство

Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі
Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі
Боронив Україну у складі штурмового полку. Згадаймо Андрія Солтисіка
Боронив Україну у складі штурмового полку. Згадаймо Андрія Солтисіка
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 16 грудня 2025
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 16 грудня 2025
Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні
Зеленський назвав умову проведення виборів в Україні
Якщо Путін відкине мирну угоду, які мають бути дії США? Позиція Зеленського
Якщо Путін відкине мирну угоду, які мають бути дії США? Позиція Зеленського
Зеленський: Конгрес США готовий проголосувати за гарантії безпеки для України
Зеленський: Конгрес США готовий проголосувати за гарантії безпеки для України

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Вчора, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua