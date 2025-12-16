Новорічні набори Milka у прифронтовому Запоріжжі спричинили скандал у мережі

У мережі нагадали, що виробник Milka продовжує працювати у Росії, яка вбиває українців

На тлі щоденних обстрілів у прифронтовому Запоріжжі, ціни на святкові товари викликають подив та обурення. Зокрема, журналістка та письменниця Олена Шевчук поділилася у соціальних мережах історією свого візиту до супермаркету, де була вражена вартістю новорічного подарункового набору від популярного бренду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис журналістки.

Заскочивши до «Сільпо» під час повітряної тривоги, Олена Шевчук натрапила на новорічний набір шоколадок Milka. Його ціна, навіть зі знижкою, виявилася приголомшливою. За її словами, магазин здивував, бо «на продукти тут можна лише дивитися, а купувати простим українцям – неможливо, ціни не дозволяють».

«Пробігаю між рядами і бачу цукерки... і зупиняюсь... бо ціна непросто космічна, а мега-космічна: 224 грами – 849 гривень... і це вже зі знижкою», – написала Шевчук.

Подарунковий набір від Milka на сайті «Сільпо» скриншот

Шляхом простих підрахунків, вартість кілограма цукерок у такому наборі сягає близько 4,5 тис. грн. Такий ціновий абсурд у місті, що перебуває під постійним вогнем, викликав у журналістки болісні спогади.

Новорічний подарунковий набір від Milka у Запоріжжі фото: Олена Шевчук/Facebook

«Я дуже добре пам'ятаю одного дорослого пораненого хлопчика, такого віку, як я У нього було перебито дві руки і я приїжджала його годувати. Так він розповідав, що два тижні з хлопцями їли лише рибні консерви, бо більше нічого не було, в машину з продуктами потрапив дрон і вціліли лише ці консерви. А тут цукерки за 5000 гривень...може я чогось не розумію?», – написала жінка.

Допис Олени Шевчук скриншот

Публікація викликала шквал коментарів, підіймаючи питання етики та соціальної справедливості.

Зокрема, користувачка Лариса Йохансен закликала не купувати цю продукцію: «Не купуйте цю Мiлку, Nestle. Вони продовжують працювати у Росії, сплачують там податки, за якi нас вбивають». Олена Шевчук зазначила, що ніхто й не збирався купувати, але сам факт наявності такої ціни є обурливим.

Дописувачка Альбіна Шевченко зазначила, що давно не реагує на надто дорогі речі, без яких можна обійтися, але обурюється, коли ціна на звичайні продукти нелогічно змінюється.

Алла Олійник припустила, що наявність таких цін свідчить про наявність нечесно зароблених грошей у місті: «Якщо вони на полиці є, значить комерційники знають, що в Запоріжжі хтось добряче вкрав багато грошей».

Скандал також підкреслив величезну різницю в цінах порівняно з Європою: одна з дописувачок повідомила, що у німецькій мережі Aldi аналогічний набір можна придбати лише за 5,49 євро. Курс євро 16 грудня становить 49,66 грн, тож набір цукерок у Німеччині коштує 273 грн.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Нагадаємо, фірмові магазини кондитерської фабрики Roshen пропонують покупцям цукерки, ціна яких вражає. Ласощі Gianduja коштують 1549 гривень за кілограм. Журналісти «Главкома» продегустували цукерки Gianduja та розповіли, чим вони особливі.