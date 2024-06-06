Ліміт перевищено. «Укренерго» запровадило аварійні відключення світла

Можливі перерви в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури

Сьогодні ввечері, 6 червня, у 12 областях України та м. Києві починають діяти аварійні відключення електроенергії. Про це повідомляє пресслужба «Укренерго» у Telegram.

«У звʼязку з перевищенням лімітів споживання «Укренерго» вимушено застосувати аварійні відключення для побутових та промислових споживачів в таких областях: Волинська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, м. Київ та Київська область, Кіровоградська, Одеська, Рівненська, Харківська», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що зараз в зазначених областях можливі перерви в енергопостачанні обʼєктів критичної інфраструктури.

Раніше «Укренерго» повідомило, як діятимуть графіки відключень світла 7 червня.

Нагадаємо, з 1 червня 2024 року єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4,32 грн/кВт*год. Міністерство енергетики України офіційно повідомило, що з 1 червня 2024 року піднімається тариф на електроенергію. Єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде зафіксована на рівні 4,32 грн/кВт*год до 30 квітня 2025 року.

Із 30 квітня 2025 року єдина фіксована ціна для індивідуальних та колективних побутових споживачів буде встановлена ​​на рівні 4,32 грн/кВт-год. Проте «нічна ціна електроенергії» (при встановленні відповідного двозонного лічильника) становитиме 2,16 гривні за кВт*год.