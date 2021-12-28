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    Економіка та фінанси

    Суперечить директиві ЄС. Енергетичне співтовариство розкритикувало ідею «Нафтогазу»

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    Експерти вказують, що&nbsp;покладання нових зобов'язань на Оператора ГТС поставить під загрозу його фінансову стабільність - Суперечить директиві ЄС. Енергетичне співтовариство розкритикувало ідею «Нафтогазу»
    Експерти вказують, що покладання нових зобов'язань на Оператора ГТС поставить під загрозу його фінансову стабільність
    фото: shutterstock

    Секретаріат Енергетичного співтовариства виступає проти компенсації для облгазів за рахунок Оператора ГТС

    НАК «Нафтогаз України» домагається накладання спеціальних зобов'язань (PSO), які передбачають постачання газу для облгазів для покриття виробничо-технологічних втрат за «пільговою» ціною 7,42 грн за кубометр на Оператора ГТС.

    Натомість секретаріат Енергетичного співтовариства наголошує, що у зв'язку з положеннями газової директиви ЄС операторам систем заборонено вести діяльність з постачання або видобутку газу, пише «ЕП».

    Також вказується, що покладання такого зобов'язання на Оператора ГТС поставить під загрозу його фінансову стабільність.

    Для боротьби з несанкціонованими відборами газу облгазами Енергоспівтовариство пропонує НКРЕКП встановити відповідний тариф на розподіл, який включав би витрати на купівлю газу для виробничо-технічних втрат за ринковими цінами.

    У разі неможливості встановлення нового тарифу Енергоспівтовариство пропонує покласти тимчасове покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на постачаючу компанію – «Нафтогаз».

    За словами співрозмовників ЗМІ у Кабміні, накладення ПСО на Оператора ГТС є порушенням критеріїв його сертифікації і може призвести до втрати транзитного контракту з «Газпромом».

    До слова, Кабмін збирається обмежити ціну на газ для виробників хліба. Натомість сьогодні стало відомо, що газ подорожчає: постачальники оприлюднили тарифи на січень. Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

    Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.

    Щодо поточного опалювального сезону, Шмигаль зауважив, що газу та вугілля для його проходження достатньо і уряд не має планів щодо введення обмежень споживання електроенергії.

    Зазначимо, за даними ЗМІ,СБУ направила Шмигалю листа, в якому стверджується, що на українських складах залишилось уп’ятеро менше вугілля, ніж потрібно. Зокрема, є 486,2 тисяч тонн, хоча план накопичення передбачає 2,632 млн тонн.На годині запитань до уряду Шмигаль також зазначив, що незважаючи на енергетичну кризу в Європі, в Україні «виконується меморандум із місцевою владою щодо тарифів».

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    Теги: ЄС енергетика НКРЕКП газ тарифи Нафтогаз України Меморандум ГТС
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    Суперечить директиві ЄС. Енергетичне співтовариство розкритикувало ідею «Нафтогазу»