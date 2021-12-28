Суперечить директиві ЄС. Енергетичне співтовариство розкритикувало ідею «Нафтогазу»

Експерти вказують, що покладання нових зобов'язань на Оператора ГТС поставить під загрозу його фінансову стабільність

Секретаріат Енергетичного співтовариства виступає проти компенсації для облгазів за рахунок Оператора ГТС

НАК «Нафтогаз України» домагається накладання спеціальних зобов'язань (PSO), які передбачають постачання газу для облгазів для покриття виробничо-технологічних втрат за «пільговою» ціною 7,42 грн за кубометр на Оператора ГТС.

Натомість секретаріат Енергетичного співтовариства наголошує, що у зв'язку з положеннями газової директиви ЄС операторам систем заборонено вести діяльність з постачання або видобутку газу, пише «ЕП».

Також вказується, що покладання такого зобов'язання на Оператора ГТС поставить під загрозу його фінансову стабільність.

Для боротьби з несанкціонованими відборами газу облгазами Енергоспівтовариство пропонує НКРЕКП встановити відповідний тариф на розподіл, який включав би витрати на купівлю газу для виробничо-технічних втрат за ринковими цінами.

У разі неможливості встановлення нового тарифу Енергоспівтовариство пропонує покласти тимчасове покладання спеціальних зобов'язань (ПСО) на постачаючу компанію – «Нафтогаз».

За словами співрозмовників ЗМІ у Кабміні, накладення ПСО на Оператора ГТС є порушенням критеріїв його сертифікації і може призвести до втрати транзитного контракту з «Газпромом».

До слова, Кабмін збирається обмежити ціну на газ для виробників хліба. Натомість сьогодні стало відомо, що газ подорожчає: постачальники оприлюднили тарифи на січень. Раніше очільник уряду Денис Шмигаль розповів, що буде з цінами на газ у 2022 році.

Також оприлюднено нові тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січня.

Щодо поточного опалювального сезону, Шмигаль зауважив, що газу та вугілля для його проходження достатньо і уряд не має планів щодо введення обмежень споживання електроенергії.

Зазначимо, за даними ЗМІ,СБУ направила Шмигалю листа, в якому стверджується, що на українських складах залишилось уп’ятеро менше вугілля, ніж потрібно. Зокрема, є 486,2 тисяч тонн, хоча план накопичення передбачає 2,632 млн тонн.На годині запитань до уряду Шмигаль також зазначив, що незважаючи на енергетичну кризу в Європі, в Україні «виконується меморандум із місцевою владою щодо тарифів».