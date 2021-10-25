Нардеп висміяв «слугу» Ковальчука через газові заяви (відео)

Кучеренко: «Тільки в пориві екстазу лізоблюдства можна нести маячню, що президент щось там може затверджувати по тарифах»

Народний депутат Олексій Кучеренко підняв на сміх народного депутата від «Слуги народу» Олександра Ковальчука через його заяви про газові тарифи.

«Важко працювати з непрофесіоналами» – казав один з героїв культового серіалу. Нова зірка тарифної революції від «Слуги народу» – депутат від міста Рівне пан Ковальчук. «Президент, уряд, Верховна Рада затвердили ціни на газ …», – зацитував Кучеренко депутата на сторінці у Facebook.

Як повідомляв «Главком», 30 вересня на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові підписано меморандум, згідно з яким тарифи на гарячу воду та опалення не будуть зростати до кінця опалювального сезону 2021–2022.

Згідно з ухваленим меморандумом, місцева влада не підвищуватиме тарифів на тепло та гарячу воду до кінця опалювального сезону, а не президент чи уряд.

Заяви з перекрученим змістом Ковальчук зробив під час токшоу на каналі «Україна». Тож Кучеренко коректно спростував його меседжі.

«Ну, по-перше, Верховна Рада нічого не затверджувала, не треба нести ахінею. По-друге, тільки в пориві екстазу лізоблюдства можна нести маячню, що президент щось там може затверджувати по тарифах. По-третє, нарешті ми зрозуміли – центр «тарифного регулювання» та іншого маразму розташований на вулиці Банковій. Хоча, сподіваюся, сумнівів не лишилося ні в кого», – зіронізував Кучеренко.

До слова, радниця міністра енергетики Олена Зеркаль пояснила, на що вплине подорожчання газу в Україні.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що Україна запропонувала Росії знижку на транзит газу в Європу через українську ГТС.

Як повідомлялося, тарифи на тепло та гарячу воду зросли. Місцева влада відмовляється виконувати меморандум Зеленського.

Влада Івано-Франківська заявила, що, незважаючи на підписаний урядовий меморандум, місто входить в опалювальний сезон з певними проблемами.

Тим часом опалювальний сезон на грані зриву, натомість влада купує трамваї для рідного міста Зеленського.