Уряд звільнив голову Держпраці
Тимчасово виконуючим обов'язки Держпраці призначено Віталія Сажієнка
Кабінет міністрів 17 червня звільнив з посади голову Державної служби України з питань праці Ігоря Дегнеру. Відповідне розпорядження оприлюднене на урядовому порталі.
«Звільнити Дегнеру Ігоря Анатолійовича з посади Голови Державної служби України з питань праці відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про державну службу», - йдеться у розпорядженні.
Дегнера був призначений тимчасово виконуючим глави Держпраці 4 грудня 2019 року, а на початку березня він став главою відомства.
17 червня тимчасово виконуючим обов'язки Держпраці призначено Віталія Сажієнка. До цього він обіймав посаду замглави відомства.
Також представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив у Facebook, що під час засідання Кабмін прийняв ряд інших призначень:
Олег Войтович назначений заступником Державного секретаря Кабміну;
Костянтин Гура - першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження;
Юрій Шафаренко - заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження;
Лариса Петасюк - заступником міністра культури;
Валерія Бушкова - заступником міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку і трансформації і цифровізації;
Ігор Корхов - заступником міністра громад і територій з питань європейської інтеграції;
Євген Кузькін - першим заступником голови державного агентства автодоріг України;
Андрій Почтарьов - заступником голови державного агентства автодоріг України;
Ольга Чепелюк - т.в.о. держсекретаря Міністерства розвитку громад і територій.
У той же час були звільнені:
Тетяна Сальникова - з посади заступника міністра соцполітики,
Олег Войтович - з посади держсекретаря Міністерства розвитку громад і територій.
Також під час засідання 17 червня Кабінет міністрів України заборонив вантажівкам заїжджати у населені пункти в денний час. Рішення викликане підвищенням температури повітря і ризиком руйнування дорожнього покриття.
Крім того нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжено до серпня.