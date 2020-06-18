  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Економіка та фінанси

    Уряд звільнив голову Держпраці

    • Розсилка
    Ігор Дегнера був призначений тимчасово виконуючим глави Держпраці 4 грудня 2019 року, а на початку березня він став главою відомства - Уряд звільнив голову Держпраці
    Ігор Дегнера був призначений тимчасово виконуючим глави Держпраці 4 грудня 2019 року, а на початку березня він став главою відомства

    Тимчасово виконуючим обов'язки Держпраці призначено Віталія Сажієнка

    Кабінет міністрів 17 червня звільнив з посади голову Державної служби України з питань праці Ігоря Дегнеру. Відповідне розпорядження оприлюднене на урядовому порталі.

    «Звільнити Дегнеру Ігоря Анатолійовича з посади Голови Державної служби України з питань праці відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про державну службу», - йдеться у розпорядженні.

    Дегнера був призначений тимчасово виконуючим глави Держпраці 4 грудня 2019 року, а на початку березня він став главою відомства.

    17 червня тимчасово виконуючим обов'язки Держпраці призначено Віталія Сажієнка. До цього він обіймав посаду замглави відомства.

    Також представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив у Facebook, що під час засідання Кабмін прийняв ряд інших призначень:

    Олег Войтович назначений заступником Державного секретаря Кабміну;

    Костянтин Гура - першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження;

    Юрій Шафаренко - заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження;

    Лариса Петасюк - заступником міністра культури;

    Валерія Бушкова - заступником міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку і трансформації і цифровізації;

    Ігор Корхов - заступником міністра громад і територій з питань європейської інтеграції;

    Євген Кузькін - першим заступником голови державного агентства автодоріг України;

    Андрій Почтарьов - заступником голови державного агентства автодоріг України;

    Ольга Чепелюк - т.в.о. держсекретаря Міністерства розвитку громад і територій.

    У той же час були звільнені:

    Тетяна Сальникова - з посади заступника міністра соцполітики,

    Олег Войтович - з посади держсекретаря Міністерства розвитку громад і територій.

    Також під час засідання 17 червня Кабінет міністрів України заборонив вантажівкам заїжджати у населені пункти в денний час. Рішення викликане підвищенням температури повітря і ризиком руйнування дорожнього покриття.

    Крім того нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжено до серпня.

     Читайте також: 
    Кабмін рейтинг Facebook карантин уряд Міністерства розвитку громад і територій звільнення
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ