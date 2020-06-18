Уряд звільнив голову Держпраці



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Ігор Дегнера був призначений тимчасово виконуючим глави Держпраці 4 грудня 2019 року, а на початку березня він став главою відомства

Тимчасово виконуючим обов'язки Держпраці призначено Віталія Сажієнка

Кабінет міністрів 17 червня звільнив з посади голову Державної служби України з питань праці Ігоря Дегнеру. Відповідне розпорядження оприлюднене на урядовому порталі.

«Звільнити Дегнеру Ігоря Анатолійовича з посади Голови Державної служби України з питань праці відповідно до частини першої статті 871 Закону України «Про державну службу», - йдеться у розпорядженні.

Дегнера був призначений тимчасово виконуючим глави Держпраці 4 грудня 2019 року, а на початку березня він став главою відомства.

17 червня тимчасово виконуючим обов'язки Держпраці призначено Віталія Сажієнка. До цього він обіймав посаду замглави відомства.

Також представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан повідомив у Facebook, що під час засідання Кабмін прийняв ряд інших призначень:

Олег Войтович назначений заступником Державного секретаря Кабміну;

Костянтин Гура - першим заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження;

Юрій Шафаренко - заступником голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження;

Лариса Петасюк - заступником міністра культури;

Валерія Бушкова - заступником міністра соціальної політики з питань цифрового розвитку і трансформації і цифровізації;

Ігор Корхов - заступником міністра громад і територій з питань європейської інтеграції;

Євген Кузькін - першим заступником голови державного агентства автодоріг України;

Андрій Почтарьов - заступником голови державного агентства автодоріг України;

Ольга Чепелюк - т.в.о. держсекретаря Міністерства розвитку громад і територій.

У той же час були звільнені:

Тетяна Сальникова - з посади заступника міністра соцполітики,

Олег Войтович - з посади держсекретаря Міністерства розвитку громад і територій.

Також під час засідання 17 червня Кабінет міністрів України заборонив вантажівкам заїжджати у населені пункти в денний час. Рішення викликане підвищенням температури повітря і ризиком руйнування дорожнього покриття.

Крім того нагадаємо, що адаптивний карантин в Україні продовжено до серпня.

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