В «червоних зонах» карантину субсидії будуть розраховувати за особливими нормами, - Кабмін

Кабмін вже продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня

Загальні пільги в нормах споживання для всіх субсидіантів скоро будуть скасовані

Жителі регіонів, які після 1 жовтня опиняться в «червоній зоні» карантину, отримають 50% збільшення соціальних нормативів споживання газу, води та електроенергії для отримання субсидій. Для всіх інших «карантинні норми» субсидій будуть скасовані.

Таке рішення вже зафіксовано постановою уряду.

«Якщо знову доведеться вводити жорсткі карантинні обмеження в окремих областях, люди в таких регіонах автоматично, без додаткових звернень, отримають підтримку від держави у вигляді збільшення соціальних нормативів при наданні житлових субсидій», – пояснила міністерка соціальної політики Марина Лазебна.

Пільги вводилися навесні 2020 року, коли країна закрилася на карантин, бо люди перебували вдома, витрачали більше ресурсів ЖКП, а доходи при цьому знизилися. Наразі, за словами Лазебної, вся Україна перебуває в "зеленій зоні", а доходи людей почали рости. Саме це і стало аргументом за скасування «карантинних» пільг для тих, хто не перебуває в жорсткому карантині.

Як просувається перепризначення субсидій

Оновлені в травні правила видачі субсидій припускають, що всі отримувачі мають оформити допомогу заново. Станом на початок серпня субсидії були призначені більш ніж 2,3 млн сімей, з них 1,9 млн – в автоматичному режимі.

У минулому опалювальному сезоні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг отримували близько 3 млн домогосподарств. Тобто, майже для 80% минулорічних субсидіантів допомога вже призначена. Решта отримають призначення з початком опалювального сезону, коли зросте потреба в державній підтримці.

Деяким субсидіантам доведеться звернутися до місцевих центрів соцзахисту і надати документи особисто. Список документів визначається окремо в кожному випадку. Зокрема, це стосується тих, хто отримував безготівкові субсидії через Ощадбанк.

Термін подачі заяв на субсидії продовжений до 1 жовтня. Однак субсидію однаково призначать з травня цього року заднім числом.

Адаптивний карантин в Україні почав діяти з 24 лютого. Згідно з ним, регіони поділяються на зелену, жовту, помаранчеву і червону зони, де зелена – з найменшим рівнем поширення вірусу, а червона – з найбільшим. Щотижня МОЗ оновлює перелік областей, враховуючи епідеміологічну ситуацію в регіонах.

Нагадаємо, Кабмін вже продовжив адаптивний карантин в Україні до 1 жовтня. За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, поточна епідеміологічна ситуація в Україні контролюється, але фахівці починають фіксувати перші негативні тенденції збільшення госпіталізацій пацієнтів з коронавірусом.