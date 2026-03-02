Хто керує Іраном тепер, коли верховний лідер Хаменеї мертвий?

Тимчасово управління Іраном перейшло до спеціальної ради, що складається з трьох осіб

Ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї внаслідок спільних дій США та Ізраїлю спричинила вакуум влади в Тегерані. Оскільки офіційного наступника призначено не було, країна опинилася у ситуації невизначеності, яку Ісламська Республіка переживає лише вдруге за свою майже 50-річну історію. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Наразі управління державою перейшло до спеціальної ради, що складається з трьох осіб:

Масуд Пезешкіан (президент);

Голамхоссейн Мохсені Еджеї (голова судової гілки влади);

Аліреза Арафі (впливовий представник духовенства).

Попри заяви спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа про повну готовність режиму до подібних сценаріїв, ситуація ускладнюється серйозними втратами серед військової еліти. Ізраїль повідомляє про загибель ключових генералів, зокрема керівників Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та начальника штабу збройних сил. Це затягує процес обрання нового лідера, оскільки Асамблея експертів (орган з 88 осіб, відповідальний за вибір наступника) змушена діяти в умовах постійних військових ударів.

Серед можливих кандидатів називають:

Моджтабу Хаменеї – сина загиблого аятоли, який має потужну підтримку силовиків, проте його кандидатура суперечить антимонархічним принципам революції;

Алірезу Арафі – члена тимчасової ради та одного з керівників релігійної системи країни;

Мохаммада Мехді Мірбагері – представника радикально консервативного крила;

Хассана Хомейні – онука засновника республіки, який представляє більш ліберальні погляди.

Аналітики припускають, що режим може піти на несподіваний крок: обрати маловідому фігуру або навіть запровадити колективне керівництво.

Питання зміни режиму та роль силовиків

Хоча Дональд Трамп закликав іранців до повалення уряду, а серед опозиції за кордоном активізувався син останнього шаха Реза Пехлеві, ознак масштабного внутрішнього повстання наразі немає. Експерти зазначають, що в Ірані відсутня організована альтернативна сила, здатна взяти на себе відповідальність за країну.

В цих умовах реальна влада все більше зосереджується в руках КВІР. Ця структура контролює не лише військову сферу, а й значну частину економіки та внутрішню безпеку через воєнізоване формування «Басідж». Саме силовики, ймовірно, стануть вирішальним фактором у призначенні нового лідера та стабілізації режиму в критичний момент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

На запитання CBS News у телефонному інтерв'ю, хто, на його думку, може бути головним в Ірані, Трамп відповів: «Я точно знаю, хто, але не можу вам сказати».

Як відомо, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.