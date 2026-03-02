Головна Світ Політика
search button user button menu button

Хто керує Іраном тепер, коли верховний лідер Хаменеї мертвий?

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Хто керує Іраном тепер, коли верховний лідер Хаменеї мертвий?
фото: Reuters

Тимчасово управління Іраном перейшло до спеціальної ради, що складається з трьох осіб

Ліквідація верховного лідера Ірану Алі Хаменеї внаслідок спільних дій США та Ізраїлю спричинила вакуум влади в Тегерані. Оскільки офіційного наступника призначено не було, країна опинилася у ситуації невизначеності, яку Ісламська Республіка переживає лише вдруге за свою майже 50-річну історію. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Наразі управління державою перейшло до спеціальної ради, що складається з трьох осіб:

  • Масуд Пезешкіан (президент);
  • Голамхоссейн Мохсені Еджеї (голова судової гілки влади);
  • Аліреза Арафі (впливовий представник духовенства).

Попри заяви спікера парламенту Мохаммада Багера Галібафа про повну готовність режиму до подібних сценаріїв, ситуація ускладнюється серйозними втратами серед військової еліти. Ізраїль повідомляє про загибель ключових генералів, зокрема керівників Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) та начальника штабу збройних сил. Це затягує процес обрання нового лідера, оскільки Асамблея експертів (орган з 88 осіб, відповідальний за вибір наступника) змушена діяти в умовах постійних військових ударів.

Серед можливих кандидатів називають:

  • Моджтабу Хаменеї – сина загиблого аятоли, який має потужну підтримку силовиків, проте його кандидатура суперечить антимонархічним принципам революції;
  • Алірезу Арафі – члена тимчасової ради та одного з керівників релігійної системи країни;
  • Мохаммада Мехді Мірбагері – представника радикально консервативного крила;
  • Хассана Хомейні – онука засновника республіки, який представляє більш ліберальні погляди.

Аналітики припускають, що режим може піти на несподіваний крок: обрати маловідому фігуру або навіть запровадити колективне керівництво.

Питання зміни режиму та роль силовиків
Хоча Дональд Трамп закликав іранців до повалення уряду, а серед опозиції за кордоном активізувався син останнього шаха Реза Пехлеві, ознак масштабного внутрішнього повстання наразі немає. Експерти зазначають, що в Ірані відсутня організована альтернативна сила, здатна взяти на себе відповідальність за країну.

В цих умовах реальна влада все більше зосереджується в руках КВІР. Ця структура контролює не лише військову сферу, а й значну частину економіки та внутрішню безпеку через воєнізоване формування «Басідж». Саме силовики, ймовірно, стануть вирішальним фактором у призначенні нового лідера та стабілізації режиму в критичний момент.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що є кілька хороших кандидатів на посаду керівника Ірану після того, як стало відомо про вбивство верховного лідера країни аятоли Алі Хаменеї.

На запитання CBS News у телефонному інтерв'ю, хто, на його думку, може бути головним в Ірані, Трамп відповів: «Я точно знаю, хто, але не можу вам сказати».

Як відомо, президент США Дональд Трамп офіційно підтвердив загибель верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, назвавши його одним із найжорстокіших діячів в історії.

За словами американського лідера, смерть Хаменеї стала результатом спільної високотехнологічної операції США та Ізраїлю, від якої іранське керівництво не змогло захиститися. Трамп наголосив, що це не лише акт правосуддя для іранського народу, але й відплата за численні жертви серед американців та громадян інших країн, постраждалих від дій тегеранського режиму та його силових структур.

Теги: Іран війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський вважає, що США мають силу припинити війну, але повинні чинити більший тиск на Москву
Коли закінчиться війна? Зеленський дав новий прогноз
27 лютого, 12:33
Перепелиця: Її друкують на 3D-принтері, всередині міститься вибухова речовина, детонатор і те, що потрібно для його спрацювання
Росія скидає на Херсон новий тип мін: що відомо
25 лютого, 14:19
В Маріуполі 23 лютого 2022 року тривала акція на Театральній площі
Згадуємо останній мирний день перед війною: чим жив нині окупований Маріуполь (фото)
23 лютого, 15:17
Сили оборони відбили позиції на Дніпропетровщині – DeepState
Сили оборони відбили позиції на Дніпропетровщині – DeepState
21 лютого, 23:59
Росія зараз втрачає на фронті більше солдатів, ніж встигає вербувати
Війна в Україні зайшла у глухий кут: похмурий прогноз від The Times
21 лютого, 19:30
Сікорський закликав Європу бути пильною щодо загроз з боку Москви
Польща наполягає на участі Європи в переговорах про мир в Україні
13 лютого, 15:39
Зеленський відповів, чи може війна завершитися до літа
Зеленський відповів, чи може війна завершитися до літа
12 лютого, 01:45
Білоруські військові брали участь у навчаннях із використанням дронів та засобів РЕБ
ЗСУ перебувають у підвищеній готовності через активність Білорусі на кордоні – Forbes
8 лютого, 15:15
США можуть оштрафувати компанії, які затримують постачання боєприпасів для України
США можуть оштрафувати компанії, які затримують постачання боєприпасів для України
7 лютого, 01:29

Політика

Хто керує Іраном тепер, коли верховний лідер Хаменеї мертвий?
Хто керує Іраном тепер, коли верховний лідер Хаменеї мертвий?
Оман заявив, що двері дипломатії для США та Ірану залишаються відкритими
Оман заявив, що двері дипломатії для США та Ірану залишаються відкритими
ОАЕ закривають посольство в Тегерані після прямих ракетних атак з боку Ірану
ОАЕ закривають посольство в Тегерані після прямих ракетних атак з боку Ірану
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
Трамп пояснив, чому прийняв рішення атакувати Іран
На Кіпрі в районі британської авіабази Акротірі пролунав потужний вибух – Channel 14
На Кіпрі в районі британської авіабази Акротірі пролунав потужний вибух – Channel 14
Великобританія планує залучити українців для збиття іранських безпілотників
Великобританія планує залучити українців для збиття іранських безпілотників

Новини

Текст нового українського правопису готовий до публікації – Бережна
Вчора, 14:47
В Україні туман, місцями ожеледиця: погода на 1 березня
Вчора, 05:59
В Україні туман та ожеледиця: погода на 28 лютого
28 лютого, 05:59
Лондон врятував єдиний в країні завод військових гелікоптерів
27 лютого, 20:09
Виробники підвищили ціни на картоплю: причина
27 лютого, 17:23
«Шахтар» отримав суперника в плейоф Ліги конференцій
27 лютого, 15:20

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua