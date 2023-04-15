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Україна виявилась неготовою до початку експорту електроенергії – Український інститут майбутнього

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Україна виявилась неготовою до початку експорту електроенергії – Український інститут майбутнього
Незважаючи на те, що про потребу відновити експорт говорили півтора місяці, перші дні експорту не продемонстрували бажаних рекордів
фото з відкритих джерел

Експорт електроенергії до Європи дозволить залучити в країну додаткові кошти

В перші дні після початку експорту електроенергії Україна не змогла показати бажаних результатів. Так вважає аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп. 

«Незважаючи на те, що про потребу відновити експорт говорили півтора місяці, перші дні експорту не продемонстрували бажаних рекордів. По факту, вийшло що експорт першого дня у Молдову виявився суттєво нижчим ніж міг би», – написав він. 

Прокіп зазначив, що повноцінний експорт до Польщі затримується через кількаденний ремонт мереж в країні, про що польський системний оператор повідомляв завчасно. 

Тоді як системний оператор Словаччини не встиг провести аукціон на доступ перетину, оскільки не знав про наміри Міненерго відновити експорт, а згодом теж планує кількаденний ремонт. 

Крім цього, країни ЄС вимагають проведення спільних аукціонів, а український Регулятор лише нещодавно прийняв відповідну нормативну базу. Проте за словами аналітика, наразі незрозуміло, коли спільні аукціони запрацюють. 

«Відновлення експорту електроенергії має неабияке значення для енергетичних компаній та економіку в цілому. А зважаючи, що тривалість цього експорту невизначена, втрачати час не можна. Держава повинна прийняти якнайшвидше рішення для нарощення обсягів експорту та находження коштів від нього», – підсумував Прокіп. 

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що експорт електроенергії до Європи дозволить залучити в країну додаткові кошти для відновлення енергосистеми після ворожих атак.

Теги: міністр експорт Міненерго ремонт держава Україна аукціон Герман Галущенко

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