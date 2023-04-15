Україна виявилась неготовою до початку експорту електроенергії – Український інститут майбутнього

Незважаючи на те, що про потребу відновити експорт говорили півтора місяці, перші дні експорту не продемонстрували бажаних рекордів

Експорт електроенергії до Європи дозволить залучити в країну додаткові кошти

В перші дні після початку експорту електроенергії Україна не змогла показати бажаних результатів. Так вважає аналітик з питань енергетики Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп.

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«Незважаючи на те, що про потребу відновити експорт говорили півтора місяці, перші дні експорту не продемонстрували бажаних рекордів. По факту, вийшло що експорт першого дня у Молдову виявився суттєво нижчим ніж міг би», – написав він.

Прокіп зазначив, що повноцінний експорт до Польщі затримується через кількаденний ремонт мереж в країні, про що польський системний оператор повідомляв завчасно.

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Тоді як системний оператор Словаччини не встиг провести аукціон на доступ перетину, оскільки не знав про наміри Міненерго відновити експорт, а згодом теж планує кількаденний ремонт.

Крім цього, країни ЄС вимагають проведення спільних аукціонів, а український Регулятор лише нещодавно прийняв відповідну нормативну базу. Проте за словами аналітика, наразі незрозуміло, коли спільні аукціони запрацюють.

«Відновлення експорту електроенергії має неабияке значення для енергетичних компаній та економіку в цілому. А зважаючи, що тривалість цього експорту невизначена, втрачати час не можна. Держава повинна прийняти якнайшвидше рішення для нарощення обсягів експорту та находження коштів від нього», – підсумував Прокіп.

Нагадаємо, міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що експорт електроенергії до Європи дозволить залучити в країну додаткові кошти для відновлення енергосистеми після ворожих атак.