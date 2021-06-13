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    Економіка та фінанси

    В Україні юросіб і ФОПів хочуть зобов’язати мати офіційну електронну адресу

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    Запровадження адреси офіційної електронної пошти сприятиме швидшій та ефективнішій комунікації, сподіваються автори документа - В Україні юросіб і ФОПів хочуть зобов’язати мати офіційну електронну адресу
    Запровадження адреси офіційної електронної пошти сприятиме швидшій та ефективнішій комунікації, сподіваються автори документа
    Фото: diia.gov.ua

    Подати державному реєстратору відомості про свою адресу електронної пошти необхідно буде протягом пів року від часу узвали закону

    У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, у якому пропонують зобов’язати юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців мати офіційну адресу електронної пошти для листування з судами і державними органами.

    Відповідний проєкт закону №3860-Д зареєстрований у парламенті 7 червня.

    Згідно з пояснювальною запискою, пропонується, щоб адреси офіційної електронної пошти компанії були занесені в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. Зазначена електронна пошта буде використовуватися в судах при здійсненні господарського, цивільного та адміністративного судочинства для направлення учасникам судового процесу копій рішень, ухвал, судових повісток та інших документів в електронній формі.

    Законопроектом передбачено, що юридичні особи та ФОПи в обов’язковому порядку упродовж шести місяців з дня набрання чинності закону зобов’язані подати державному реєстратору відомості про свою адресу офіційної електронної пошти в ЄДРПОУ.

    Автори документу сподіваються, що запровадження адреси офіційної електронної пошти сприятиме швидшій та ефективнішій комунікації, в першу чергу, судів з учасниками судового процесу, а надалі може бути використано і для офіційного листування з іншими органами та організаціями, якщо це буде передбачено законом.

    Раніше Кабінет міністрів схвалив пілотний проєкт з реєстрації фізичної особи – підприємця без участі державного реєстратора.

    У квітні 2021 року Міністерство цифрової трансформації запустило для фізичних осіб – підприємців на спрощеній системі сплату податків та подачу декларації в додатку та на порталі «Дія».

    До слова, станом на 28 квітня понад 300 тис підприємців і найманих працівників, діяльність яких була призупинена через посилення карантинних обмежень, подали заявки на отримання держдопомоги у розмірі 8 тис грн, на виплати вже пішли перші 200 млн грн.

    Теги: Верховна Рада реєстр пошта
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    В Україні юросіб і ФОПів хочуть зобов’язати мати офіційну електронну адресу