В Україні з 1 жовтня зміняться правила продажу алкоголю

Продавці алкогольних напоїв повинні будуть вказувати у чеку акцизні коди пляшок

Із 1 жовтня 2021 року почне діяти один із пунктів наказу Міністерства фінансів України, який вступив у силу ще в липні. Він стосується обов'язків продавців друкувати в чеку штрихкод марки акцизного податку для алкогольних напоїв.

Згідно з нововведенням, усі продавці, юридичні особи та фізособи-підприємці повинні будуть у фіскальних чеках вказувати штрихкод у разі продажу всієї пляшки або при її розкорковуванні. Вводити його можна як вручну, так і за допомогою сканера.

Якщо йдеться про приготування коктейлів, то акцизний код вводитиметься лише одного разу – при новому розкорковуванні.

У разі продажу алкоголю на розлив код також потрібно буде вводити лише при розкорковуванні пляшки.

Усе вищесказане стосується пляшок спиртного, які володіють акцизними марками нового зразка. Мається на увазі, що в них є штрихкод і QR-код для сканування, такі акцизні марки дійсні з початку 2021 року.

Бувають, однак, і старі марки, де немає кодів, а в них самих використовується кирилиця. Такий акцизний код валідацію не пройде, і в чек його додавати не потрібно. Однак продавати такі пляшки можна без вказівки акцизного коду – слід лише стежити за терміном придатності.

Експерти вважають, що тепер чеки на алкоголь збільшаться вдвічі.

До слова, Фонд держмайна продає ще один спиртзавод. 12 жовтня відбудеться онлайн-аукціон з приватизації Борщівського МПД і зберігання спирту на Тернопільщині.

Крім того, Державний регулятор хоче скасувати заборону нічної торгівлі алкоголем у Києві.

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